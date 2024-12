River já tem rivais confirmados para sua pré-temporada

Rio da Prata Ele já tem os dois primeiros rivais confirmados para 2025: o time de Marcelo Gallardo fará amistosos na pré-temporada.

A equipe de Marcelo Gallardo disputará dois amistosos preparatórios para a temporada 2025. Imprensa do River Plate

Ao contrário dos anos anteriores, a equipa milionária fará a sua preparação no país, em San Martín de Los Andes, tal como fez sob o comando de Muñeco em 2022 e 2020.

Embora não haja muito tempo para treinar e os clássicos torneios de verão já tenham sido arquivados, de qualquer forma, Gallardo terá duas oportunidades para ver seus jogadores em ação, antes do início da competição oficial.

River será testado na sexta-feira, 17 de janeiro, na cidade de Concepción, às Universidade do Chile. Esta partida já gerou grande expectativa no país transandino e espera-se estádio lotado.

E a segunda partida-teste será no dia 21 de janeiro, em Buenos Aires, no estádio Monumental contra a Seleção Mexicana.

Vale lembrar que a equipe do River está marcada para o dia 3 de janeiro para iniciar a pré-temporada com estudos médicos de rotina, e viajar para San Martín de Los Andes no dia seguinte. Eles retornarão no dia 20 de janeiro e dia 25 está previsto a estreia no Torneio Apertura contra o Platense, como visitante.