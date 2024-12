Rodrigo Regueira e Irmão João devem voltar ao parlamento penedense em 2025

O jovem Rodrigo Regueira que apesar de ter forte atuação parlamentar, principalmente na zona rural do município de Penedo, mas ficou fora da lista dos eleitos, pode voltar a ocupar uma cadeira no legislativo penedense, assumindo o mandato caso haja o afastamento do vereador Ivo Costa, mais votado no pleito eleitoral de 2024, quando deve voltar ao comando da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Já o medebista Irmão João, assume a cadeira com o afastamento do vereador Fagner Matias que pode assumir a pasta do meio ambiente. Nos bastidores do cenário político, a suposta intervenção do deputado federal Alfredo Gaspar, tem sido fundamental para que Irmão João possa voltar à vereança. Nos próximos dias as coisas deverão se afunilar e as especulações tornarem-se fatos ou não, resta aguardarmos!