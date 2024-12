Romney apoia as críticas de Trump, mas diz que MAGA agora é o Partido Republicano

CNN

O senador Mitt Romney, um crítico frequente de Donald Trump que em breve se aposentará do Congresso, manteve suas críticas ao caráter do presidente eleito, mas disse que Trump e seu movimento MAGA agora definem o Partido Republicano.

“Como você sabe, não sou um apoiador do presidente Trump. Eu não o apoiei nesta eleição. Eu também não o fiz na última vez que ele concorreu, principalmente por questões de caráter”, disse o republicano de Utah, que foi o candidato presidencial do Partido Republicano em 2012, a Jake Tapper da CNN em uma ampla entrevista no “Estado da União” no domingo.

Mas Romney reconheceu o domínio de Trump sobre o partido que outrora liderou.

“MAGA é o Partido Republicano e Donald Trump é o Partido Republicano hoje”, disse ele.

Questionado sobre as suas críticas constantes a Trump, que datam da primeira candidatura do presidente eleito à Casa Branca em 2016, Romney descreveu-se como “um pouco franco” e disse sentir que Trump “foi errado para o país, errado para o nosso partido, que ele não venceria”, mas ele observou: “Eu estava errado sobre isso”.

“Acho que a maioria das pessoas discorda de mim. Estou disposto a conviver com isso. Acabei de colocar ênfase em coisas diferentes das que acho que o público em geral faz agora”, disse ele.

Mas Romney argumentou que o novo presidente merece uma “chance” de fazer o que prometeu quando regressar à Casa Branca.

“Concordo com ele em muitas frentes políticas. Discordo dele em algumas coisas”, disse Romney sobre Trump. “Mas é tipo, ok, dê a ele a chance de fazer o que ele disse que faria e ver como funciona.”

Questionado sobre o facto de Trump ter feito algumas escolhas pouco ortodoxas para o Gabinete, Romney chamou-lhe “um conjunto invulgar de indivíduos, não as pessoas que eu teria escolhido”, mas disse que Trump tem “direito” de fazer as suas escolhas porque ganhou as eleições.

Mas, disse Romney, “o Senado tem a responsabilidade de garantir que essas pessoas sejam legítimas, que não haja nenhum esqueleto que possa ser um constrangimento para elas ou para o país” e que os nomeados sejam qualificados para o cargo.

Eleito para o Senado em 2018, Romney tornou-se conhecido como uma voz distinta na Câmara, disposta a enfrentar o seu próprio partido. Durante o primeiro julgamento de impeachment de Trump, Romney foi o único republicano do Senado a considerá-lo culpado de abuso de poder. Em 2021, ele foi um dos sete republicanos do Senado que cruzaram os limites partidários para considerar Trump culpado de incitar a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio.

Questionado sobre qual será o legado do ataque de 6 de janeiro, Romney disse que acha que será visto como “um dia muito sombrio na história americana” e que “é lamentável que haja alguns no mundo MAGA que tentem documentar sobre isso, mas não acho que seja possível fazer isso.”

Mas Romney também disse acreditar que as instituições americanas resistirão nos próximos anos “porque penso que as pessoas, quando confrontadas com a realidade do que está em jogo, vão querer proteger as raízes da liberdade”.

Trump e os seus aliados sugeriram que, no seu segundo mandato, ele poderia lançar o Departamento de Justiça sobre os seus inimigos políticos.

Questionado sobre se está preocupado com a possibilidade de ele ou a sua família se tornarem alvos de retaliação política por parte de Trump, Romney disse: “Não, na verdade, estive bastante limpo durante toda a minha vida. Não estou particularmente preocupado com investigações criminais.”

“A propósito, não sei até que ponto o que o presidente diz é uma hipérbole”, disse ele, acrescentando: “Acho que o presidente Trump provavelmente tentará se concentrar no futuro”.

O republicano de Utah também elogiou o vice-presidente eleito JD Vance, chamando o senador de Ohio de “inteligente” e prevendo que ele será o indicado do Partido Republicano em 2028.

“Se você me perguntar quem será o indicado em 2028, acho que será JD Vance, certo? Ele é inteligente, bem falante, faz parte do movimento MAGA”, disse Romney, minimizando as críticas anteriores a Vance como comentários “de muito tempo atrás”, e dizendo: “Não vou refazer a história, e trabalhamos juntos em o Senado juntos desde então.

Refletindo sobre os resultados das recentes eleições presidenciais, Romney disse que Trump merece “crédito” por trazer os eleitores da classe trabalhadora dos Democratas para o Partido Republicano.

“Olha, o Partido Republicano tornou-se o partido do eleitor da classe trabalhadora e da classe média, e temos de dar crédito a Donald Trump por ter feito isso, tirando isso dos Democratas”, disse ele.

Romney disse que depois de alguns eleitores terem passado do Partido Democrata para o Partido Republicano, “haverá alguma reorientação que será necessária no meu partido”, mas que o Partido Democrata “é quem está em apuros”.

Ele também refletiu sobre sua longa carreira política no cenário nacional, incluindo sua candidatura malsucedida contra Barack Obama nas eleições presidenciais de 2012, e como ele deixou de ser um foco de ataques de alto nível por parte dos democratas durante sua candidatura presidencial para ser elogiado pelos democratas. durante seu tempo no Senado por sua disposição de romper com Trump.

“Quando olho para as campanhas e penso na angústia que cercou qualquer erro que eu ou um membro da campanha cometemos, alguma coisa pequena, essas coisas foram ampliadas em proporções enormes”, disse ele. “É divertido ver o tipo de coisas que, olhando para trás, parecem estranhas.”

Romney disse que Obama foi “em alguns aspectos inteligente ao ir atrás de mim e dizer: ‘Aqui está um homem de negócios rico, vamos caracterizá-lo como um plutocrata que não se importa com as pessoas’. Ele seguiu essa narrativa, divulgou-a antes que eu pudesse responder de maneira realmente eficaz e teve sucesso ao fazê-lo.”

Romney ignorou a pergunta sobre como ele gostaria que a história se lembrasse dele, minimizando seu legado como “uma nota de rodapé para alguém que está lendo história antiga”, mas dizendo que gostaria que sua família se lembrasse dele.

“Quero que a minha família se lembre de mim como alguém que defendeu as coisas em que acreditava, não se envergonhou das minhas crenças fundamentais, que amou o país e fez o que acredito ser certo para ajudar a preservar a maior nação da Terra”, disse ele. .

Clare Foran e Morgan Rimmer, da CNN, contribuíram para este relatório.