Ronald Araujo foi convocado novamente no Barcelona!

Ronald Araujo voltou a ser convocado esta terça-feira para disputar a UEFA Champions League pelo Barcelona, ​​clube pelo qual não joga desde maio deste ano tendo se lesionado pela Seleção Uruguaia durante a Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

Na última sexta-feira, o técnico alemão Hansi Flick havia antecipado que o zagueiro uruguaio poderia retornar nesta quarta-feira contra o Borussia Dortmund ou no domingo contra o Leganés pela La Liga.

O Barça ainda publicou um vídeo comemorando o retorno de Araujo mostrando como tem sido sua evolução e recuperação desde então Ele se machucou em 6 de julho pela Seleção Uruguaia.

O zagueiro uruguaio voltou a trabalhar na Cidade Esportiva Joan Gamper na sexta-feira, 13 de setembro, para continuar a recuperação após sofrer ‘uma lesão no tendão da coxa direita’ durante a partida das quartas de final da Copa América 2024 contra o Brasil, que foi por isso que ele teve que se submeter a uma cirurgia no dia 22 de julho na Finlândia.

Aos poucos, o futebolista riverense foi aumentando as exigências no dia a dia, trabalhando com a bola, depois com os companheiros, com os adversários, até treinar ao lado da primeira equipe culé.