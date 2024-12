Scott Disick dá ao filho Mason, de 15 anos, um Mercedes-Benz G-Wagon

Scott Disickdefinitivamente está ganhando alguns pontos legais de pai com seus filhos … comprando seu filho Pedreiro um novo Mercedes-Benz G-Wagon em seu aniversário de 15 anos!

O astro de reality show e empresário compartilhou a notícia em sua história no Instagram no sábado… postando fotos do novo carro preto que ele está dando de presente para seu filho.

Confira as fotos… parece que Disick está dizendo que é um Mini G-Wagon – uma versão um pouco menor e mais compacta do carro – que ele amarrou com um laço vermelho para seu filho Mason.

Disick deseja feliz aniversário ao filho várias vezes nas fotos … antes de dizer que o carro deve ser uma das peruas mais legais que ele já viu – e dizer que MD merece cada centímetro do veículo.

Scott divide Mason com ex, Kourtney Kardashian … junto com sua filha Penélope e o filho deles Reinado – que na verdade faz aniversário com Mason e fez cinco anos ontem. Presumimos que este carro é para Mason, não para Reign.

Kourtney também compartilhou várias fotos para homenagear seus filhos em seu aniversário compartilhado … postando fotos antigas e legendando a postagem “Meus aniversariantes.