Secretaria Municipal de Cultura convoca suplentes contemplados pelo Edital Penedo é Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo está convocando agentes culturais aprovados como suplentes no Edital Penedo é Cultura.

O incentivo à produção cultural em Penedo, por meio de premiação, distribui recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), regulamentada por meio do Decreto Federal nº 11.525/2023.

A convocação publicada no Diário Oficial do Município em sua edição de quinta-feira, 26 de dezembro, também está disponível no arquivo abaixo da notícia.

Os contemplados precisam comparecer à sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada à Rua Dâmaso do Monte, nº 141, Centro Histórico, no horário das 7h30 às 13h30.