Seis linhas principais do discurso de domingo de Trump aos ativistas conservadores em Phoenix

CNN

–



O presidente eleito, Donald Trump, no domingo, em seu primeiro discurso semelhante a um comício desde as eleições de novembro, ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá, rejeitou as críticas à influência de Elon Musk e sugeriu que poderia se encontrar em breve com o presidente russo, Vladimir Putin.

O discurso de Trump em Phoenix, numa reunião de ativistas conservadores no Turning Point USA celebrando sua vitória no mês passado, ecoou em grande parte a retórica que ele usou durante a campanha – incluindo mentiras sobre a fraude generalizada nas eleições de 2020 – mas foi temperado com sua satisfação por ter vencido. .

“Não tivemos tumultos. Não tínhamos nada. Foi uma coisa linda de assistir”, disse Trump, observando a concessão dos democratas às eleições de 2024. “Eles apenas disseram: ‘Perdemos’. E queremos tentar reunir todos.”

Trump não abordou a caótica semana passada em Washington, que o viu desempenhar um papel central no fracasso de um acordo de financiamento governamental de curto prazo da Câmara com uma declaração de última hora da sua oposição – e uma feroz campanha nas redes sociais liderada por Musk contra ela. A sua oposição desencadeou uma confusão que levou os legisladores a aprovar uma medida diferente de curto prazo, sem a suspensão do limite máximo da dívida que Trump havia exigido, para evitar uma paralisação do governo.

Em vez disso, Trump prometeu cumprir as promessas que fez durante a campanha e tomar medidas no seu primeiro dia no cargo, entre outras coisas, sobre imigração, produção de energia e uma série de questões de guerra cultural.

Aqui estão seis linhas principais do discurso de Trump no domingo:

Trump disse que consideraria retomar o controle do Canal do Panamá, ao qual se referiu como um “ativo nacional vital”, duplicando as postagens nas redes sociais que fez sobre o assunto no sábado.

“Nossa Marinha e comércio têm sido tratados de forma muito injusta e imprudente. As taxas cobradas pelo Panamá são ridículas, altamente injustas, especialmente tendo em conta a extraordinária generosidade que foi concedida ao Panamá – digo, muito tolamente, pelos Estados Unidos”, disse Trump. “Esta fraude completa do nosso país irá parar imediatamente.”

Foi uma demonstração de como a abordagem dos Estados Unidos à política externa poderia mudar sob Trump, que demonstrou vontade de usar uma retórica belicosa – mesmo em relação aos aliados – para atingir os seus objectivos. Ele ameaçou tarifas de 25%, por exemplo, sobre o Canadá e o México no primeiro dia de sua administração.

O Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, é uma passagem vital para o comércio americano, construído principalmente pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. O presidente Jimmy Carter assinou um tratado que iniciou o processo de transferência do controle do canal para o Panamá. em 1977, e essa transferência foi finalizada em 1999.

“Foi dado ao Panamá e ao povo do Panamá, mas contém disposições – temos de nos tratar de forma justa. E eles não nos trataram de forma justa”, disse Trump. “Exigiremos que o Canal do Panamá seja devolvido integralmente, rapidamente e sem questionamentos aos Estados Unidos da América. Eu não vou tolerar isso. Portanto, às autoridades do Panamá, por favor, sejam orientados de acordo.”

Trump sugeriu que poderia se reunir com Putin no início de sua presidência, enquanto ele tenta negociar o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.

Trump disse que pôr fim à guerra é “uma das coisas que quero fazer rapidamente” e disse que Putin quer encontrar-se com ele “o mais rapidamente possível”.

“Então temos que esperar por isso. Mas temos que acabar com essa guerra”, disse Trump.

Durante a disponibilidade de Putin para a mídia no final do ano, na semana passada, ele disse que está “pronto” para possíveis negociações com Trump.

Trump rejeitou a caracterização de Musk pelos democratas como um presidente de facto, depois de Musk – que passou muito tempo com Trump em Mar-a-Lago desde a vitória do presidente eleito – ter ajudado a afundar o projeto de financiamento do governo bipartidário na semana passada.

“Não, ele não está assumindo a presidência. Gosto de ter pessoas inteligentes”, disse ele. “Eles estão em um novo ritmo. ‘Rússia, Rússia, Rússia’, ‘Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia’, todas as diferentes farsas. A nova é ‘O presidente Trump cedeu a presidência a Elon Musk’. Não, não, isso não está acontecendo.”

Trump elogiou a empresa de Musk, a SpaceX, por fazer avanços nas viagens espaciais e pela sua tecnologia de satélite Starlink, mas reiterou novamente que Musk “não vai ser presidente”.

“Não, ele não será presidente, isso eu posso garantir”, disse ele. “E eu estou seguro, sabe por quê? Ele não pode ser – ele não nasceu neste país.”

A administração do ex-presidente Barack Obama renomeou o pico da montanha mais alta da América do Norte, Monte McKinley, para Denali, em homenagem à população nativa do Alasca, que usava o nome há séculos.

Trump chegou ao assunto depois de creditar ao Presidente William McKinley o estímulo à prosperidade económica que permitiu à administração do Presidente Theodore Roosevelt iniciar a construção do Canal do Panamá.

Trump disse que McKinley deveria ter seu nome restaurado porque ele era um “grande presidente” que “merece”.

“McKinley foi um presidente muito bom, talvez um grande presidente. Tiraram o nome dele do Monte McKinley. É isso que eles fazem com as pessoas”, disse Trump.

“O presidente McKinley foi o presidente responsável pela criação de uma vasta soma de dinheiro”, disse ele. “Essa é uma das razões pelas quais vamos trazer de volta o nome do Monte McKinley, porque acho que ele merece.”

Trump também disse que restauraria os nomes de bases militares como Fort Bragg, na Carolina do Norte, antigo nome do que hoje é Fort Liberty. O nome foi alterado em 2023 para retirar da base militar seu homônimo confederado.

“Woke tem que parar. Porque juntamente com tudo o resto, está a destruir o nosso país. Vamos parar de acordar”, disse Trump. “Acordar é besteira.”

Trump defendeu a sua controversa escolha para secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr. – e pareceu sugerir que permitiria que Kennedy investigasse ligações entre vacinas e autismo, apesar de não haver provas que apoiassem a ligação que Kennedy há muito afirma existir.

Trump apontou para aumentos nos diagnósticos de autismo, cancro infantil e doenças crónicas, e disse que “algo está errado”.

“Juntos, vamos tornar a América saudável novamente”, disse Trump. “Algo ruim está acontecendo.”

A longa história de ceticismo em relação às vacinas de Kennedy tem sido uma fonte de foco para alguns senadores republicanos que se reúnem com os nomeados para o Gabinete de Trump antes das audiências de confirmação. Tanto Kennedy como Trump procuraram nas últimas semanas abordar essas preocupações – com Trump numa recente conferência de imprensa a descrever-se como um “grande crente na vacina contra a poliomielite” e Kennedy a dizer que é “totalmente a favor” da vacina.

Ainda assim, na mesma conferência de imprensa, Trump também observou taxas de autismo mais elevadas e disse que quer que Kennedy “volte com um relatório sobre o que ele pensa. Vamos descobrir muito.”

Trump novamente expressou abertura para permitir que o aplicativo de mídia social TikTok continuasse operando nos Estados Unidos, sugerindo que o aplicativo pode ter ajudado a alcançar alguns eleitores importantes.

Seus comentários foram feitos no momento em que a Suprema Corte concordou na semana passada em decidir se uma polêmica proibição do aplicativo de mídia social viola a Primeira Emenda. O tribunal superior concordou em agilizar o caso e ouvir os argumentos em 10 de janeiro.

Trump elogiou sua popularidade no aplicativo e os ganhos que obteve com os eleitores jovens nas eleições de 2024, dizendo que “terá que começar a pensar no TikTok”.

“Entramos no TikTok e tivemos uma ótima resposta. Tivemos bilhões e bilhões de visualizações”, disse ele.

Trump disse que lhe foi mostrado um gráfico destacando as opiniões que sua campanha recebeu ali. “Quando olhei para ele, disse: ‘Talvez devêssemos manter esse idiota por perto por um tempo’”, disse ele.