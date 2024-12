Shakat Rakhmonov diz que finalizou Ian Machado Garry no treino: ‘Me pergunto por que não liberaram a outra parte do sparring’

Shavkat Rakhmonov sabe exatamente no que está se metendo quando luta contra Ian Machado Garry neste fim de semana.

No sábado Rakhmonov enfrenta Garry em uma luta de cinco rounds na co-luta principal do UFC 310. Rakhmonov deveria desafiar Belal Muhammad pelo título dos meio-médios mas quando Muhammad desistiu devido a lesão Rakhmonov permaneceu no card e agora coloca seu lugar como o próximo desafiante ao título em jogo. Mas embora haja risco envolvido, Rakhmonov está feliz por ainda poder competir.

“Estou muito feliz”, disse Rakhmonov a Ariel Helwani quando questionado sobre a mudança de adversário. “Muitos lutadores recusaram e ele manteve a palavra, então estou feliz por estar lutando.

“Até onde eu sei, Kamaru Usman recusou e quase todo mundo do top 15 não aceitou a luta. É por isso que eles chamaram Ian Garry.

“Eu poderia ter lutado pelo título”, acrescentou Rakhmonov mais tarde. “Eu poderia ter esperado a luta pelo título, mas queria lutar. Eu queria permanecer ativo e fortalecer minha posição como o candidato número 1.”

Considerando que ele é um substituto de última hora, Garry é um adversário muito bom para Rakhmonov. Os dois homens estão invictos e têm subido constantemente no ranking dos meio-médios do UFC, com Garry ocupando a 7ª posição no momento. E além disso, Rakhmonov já tem alguma familiaridade com Garry.

Os dois treinaram juntos por um curto período e antes do confronto, Garry até divulgou algumas imagens de suas sessões de sparring; no entanto, Rakhmonov diz que Garry foi seletivo nas imagens do sparring que escolheu compartilhar.

“Na época, embora a esposa dele tenha me perguntado se ela poderia filmar nossas lutas, eu aceitei”, disse Rakhmonov. “Mas eles não me perguntaram se podem liberar ou não. Eu me pergunto por que eles não liberaram a outra parte do sparring.

“Ian Garry bate”, acrescentou Rakhmonov quando questionado sobre o que aconteceu. “Foi uma finalização, estrangulamento.”

Mas só porque ele já venceu Garry no treino não significa que Rakhmonov acredite que a luta será fácil. E com tanta coisa em jogo para ele no sábado, Rakhmonov diz que está mantendo o foco no que é mais importante.

“O mais importante para mim é a vitória”, disse Rakhmonov. “Sparring é sparring, lutar é diferente. Ian Garry é um adversário muito duro, um bom estrategista, que chega com um bom plano de jogo. Então para mim não importa, submissão ou paralisação. Para mim o mais importante é vencer.”

O UFC 310 acontece neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.