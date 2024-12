Shawn Mendes avalia Sabrina Carpenter e Camila Cabello Love Triangle

Shawn Mendes está se sentindo culpado por seu passado triângulo amoroso com ex-namorados Sabrina Carpinteiro dar Camila Cabello … aparentemente abordando o drama pela primeira vez.

A cantora pareceu opinar sobre a complicada situação romântica em uma prévia de João MayerO próximo programa da SiriusXM, “How’s Life”, que deve lançar um novo episódio na quinta-feira.



Como vai a vida com John Mayer/SiriusXM

No clipe, Shawn admitiu estar com “alguém” quando decidiu se reconectar com um ex… porém, ele lembrou que não deu muito tempo ao amante para processar a notícia.

Ele observou… “Dois dias antes de sair com meu ex, [I] expressar que vou sair com meu ex porque tenho sentimentos não resolvidos. Talvez em vez de dois dias pudessem ter sido duas semanas.”

Enquanto Shawn continuava, ele parecia compartilhar sua maior lição do drama… ao confessar “ninguém sai desta vida sem machucar alguém”.

Não demorou muito para que os fãs tirassem conclusões precipitadas sobre a quem Shawn estava se referindo, dados os relatos contínuos de um triângulo amoroso anterior envolvendo ele e seus ex-estrelas pop.

Lembre-se, Shawn estava notavelmente ligado a Sabrina no início de 2023… apenas para ser visto reacendendo seu romance com o ex-aluno do Fifth Harmony em abril do mesmo ano.

Enquanto todas as partes permaneceram caladas sobre a situação complicada, Sabrina pareceu aludir à sobreposição em seu hit de 2024, “Taste”.

Na verdade, uma letra de arrepiar as sobrancelhas provocava… ‘Ouvi dizer que vocês estão juntos novamente e se isso for verdade / Você apenas terá que me provar quando ele estiver beijando você.’

Claramente, todo o drama não valeu a pena… Shawn e Camila reencontro romântico fracassou tão rapidamente quanto reiniciou.