Shedeur Sanders e Travis Hunter revelam qual lendário quarterback da NFL é sua estrela norte

Travis Hunter e Shedeur Sanders formaram uma parceria notável dentro e fora do campo de futebol, e sua amizade desempenhou um papel crucial em seu sucesso como companheiros de equipe. A camaradagem deles foi recentemente apresentado durante um segmento alegre do programa de Hunter no YouTube‘Teste seu companheiro de equipee’, onde demonstraram o quão bem se conhecem.

O segmento começou com algumas questões relacionadas ao futebol, com o objetivo de testar os conhecimentos de cada um sobre os times preferidos de cada um. Shedeur, de forma lúdica, adivinhou incorretamente que o time favorito de Hunter era o Jaguars. Isso levou Hunter a responder com humor que Shedeur “não o conheço de jeito nenhum.”

Deion Sanders elogia o uso do dinheiro da NIL por Shedeur para ajudar seus companheiros de equipe

Quando chegou a vez de Hunter, ele identificou com segurança O jogador favorito de Shedeur como “Tom Brady”, mesmo afirmando: “Melhor não dizer o contrário.” A admiração de Shedeur por Brady é bem documentada. O quarterback do Colorado sempre falou sobre como Tom Brady foi um mentor e figura norteadora de sua vida, notando inclusive que vê semelhanças entre seus atributos.

A discussão então mudou para os rituais pré-jogo, que revelaram a tendência de Hunter por comer doces e a preferência de Shedeur por pizza. Dada a parceria de quase três anos, não foi surpresa que eles soubessem disso um do outro. Espera-se que o vínculo deles, que começou na Jackson State, seja exibido pela última vez em um próximo bowl game. No entanto, a menos que sejam convocados pelo mesmo time da NFL no próximo ano, os fãs poderão não vê-los juntos em campo por um tempo. Projeta-se que Hunter e Sanders sejam escolhas de primeira rodadae seu poder estelar individual sugere que eles receberão atenção significativa de diferentes equipes.

Hunter e Sanders compartilharão o mesmo time na próxima temporada?

Apesar da incerteza quanto ao seu futuro profissional, ambos os jogadores continuam esperançosos sobre a possibilidade de continuar sua parceria na NFL. No podcast 2Legendary, Shedeur afirmou com otimismo: “Dois de nós podemos acabar na mesma coisa, mano”, ao que Travis concordou: “Definitivamente, dois de nós poderíamos acabar no mesmo time. Estou tentando dizer às pessoas, você nunca sabe o que pode acontecer no draft, mano.”

Se eles cairão ou não no mesmo time dependerá, em última análise, dos resultados do Draft da NFL. Porém, uma coisa é certa: a dupla dinâmica já deixou uma marca indelével na história do futebol universitário com sua incrível química e desempenho em campo. A jornada deles juntos tem sido mágica e seus fãs aguardam ansiosamente o que o futuro reserva para esses atletas talentosos.