Shows com Deyvid Alisson e Deivinho Playboy são as atrações culturais do Penedo Luz nesse sábado (28)

Neste sábado, 28 de dezembro, o centro histórico de Penedo será palco de uma noite de pura celebração natalina com a continuidade do evento Penedo Luz. A Prefeitura de Penedo programou uma série de shows musicais para encantar moradores e turistas que visitam a cidade durante este período festivo. A partir das 21h, a Praça 12 de Abril se iluminará com as performances dos cantores Deyvid Alisson e Deivinho Playboy, prometendo uma noite de muita música e alegria.

Antes dos shows a programação do Penedo Luz já estará a todo vapor. A partir das 17h, a Vila Mágica abre suas portas para encantar crianças e adultos com diversas atrações natalinas que vão até às 22h. Às 19h, a Casinha do Papai Noel se torna o ponto de encontro para fotos e abraços com o bom velhinho. E, para quem gosta de um passeio animado, a Jardineira Animada estará circulando pela cidade das 18h às 20h, oferecendo uma experiência única e divertida pelas ruas decoradas do centro histórico.

O Penedo Luz, um evento que já se tornou tradição na cidade, transforma o centro histórico em um verdadeiro espetáculo de luzes, cores e sons. Esta edição, a exemplo de anteriores, além da decoração deslumbrante e das atividades culturais, traz uma programação musical diversificada, reforçando o espírito natalino e promovendo a cultura local.

Na virada do ano, haverá queima de fogos (sem estampidos) e também shows com Zé Arthur e Luis Morall, também na praça 12 de abril. Os shows começarão a partir das 22h30.