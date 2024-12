Sport Club Penedense anuncia parceria inédita com a Fatal Model, grande patrocinadora do futebol brasileiro

O Sport Club Penedense, o clube mais tradicional de Alagoas e símbolo da cidade de Penedo, anunciou hoje uma parceria histórica com a Fatal Model, uma das maiores plataformas de anúncios de acompanhantes do Brasil. A novidade coloca o clube ribeirinho em um seleto grupo de equipes apoiadas pela empresa, que já patrocina gigantes como Corinthians, Vitória, CSA, ASA, CRB, Brusque e Paysandu.

Lançada em 2016, a Fatal Model se consolidou como a maior plataforma brasileira de anúncios de acompanhantes, reunindo mais de 20 milhões de usuários e mais de 35 mil anúncios ativos em todo o país. Com o objetivo de organizar e dignificar o mercado de acompanhantes, a plataforma se destaca por suas inovações e pela amplitude do serviço, que inclui acompanhantes mulheres, homens e transex de todas as regiões do Brasil.

A presença da Fatal Model no cenário esportivo tem ganhado destaque, com patrocínios a clubes de diferentes divisões do futebol brasileiro. A parceria com o Penedense, além de ser inédita, reforça o compromisso da empresa com o esporte regional e nacional.

Com o novo patrocínio, o Sport Club Penedense terá suporte financeiro para iniciativas de estruturação, melhorias no elenco e projetos voltados para as categorias de base, promovendo o desenvolvimento do futebol no município de Penedo e em toda a região do Baixo São Francisco.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pela torcida e pela diretoria, que acreditam que essa nova fase será fundamental para consolidar o clube como uma potência no futebol estadual e abrir portas para novas conquistas.

O Penedense segue com foco total em suas próximas competições e reafirma seu compromisso de continuar representando com orgulho a cidade de Penedo e toda a sua apaixonada torcida.

Sobre a Fatal Model

A Fatal Model é a maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil, com mais de 50 mil acompanhantes cadastrados, 600 mil vídeos publicados e 70 mil avaliações disponíveis. A empresa é reconhecida por sua atuação inovadora e missão de promover um ambiente seguro, transparente e respeitoso no mercado de acompanhantes.