Stephen A. Smith: Conor McGregor ‘levaria uma surra forte’ se voltasse ao UFC agora

Stephen A. Smith gosta da ideia de Conor McGregor lutar boxe com Logan Paul durante um retorno ao UFC, embora Smith acredite que McGregor perderia de qualquer maneira.

Na terça, McGregor diz que aceitou uma luta de exibição com Logan Paul na Índia e que a luta está sendo trabalhada, então ele focaria no retorno ao octógono. Até o momento, nada oficial sobre a validade das afirmações de McGregor, mas foi o suficiente para o parceiro de transmissão do UFC reagir à notícia.

Smith, um dos rostos da emissora, diz que o maior motivo pelo qual apoiaria McGregor no boxe com a estrela da WWE é porque não seria uma luta completa de MMA.

“Não acho que ele esteja pronto para voltar ao UFC, acho que ele levaria um chute na bunda”, disse Smith no programa da ESPN. Primeira tomada. “Esses lutadores são de elite, levam isso muito a sério, e a definição deles de estar em forma e prontos para lutar não é ficar cheio de músculos e ficar bem no espelho. Esses irmãos estão prontos para derrubar. …

“Michael Chandler o critica desde sempre. [He] quer desesperadamente, desesperadamente, colocar as mãos em Conor McGregor porque sabe que seria uma grande luta, obviamente, e isso é algo que ele quer, e isso ainda não aconteceu. Não vimos Conor McGregor vencer uma luta – quero dizer, ele venceu Donald Cerrone, mas Cerrone parecia um cervo sob os faróis, como mencionei naquela noite – [but] essa é a única vitória que ele obteve em sete anos.”

Smith acredita que McGregor x Paul faz sentido porque seria simplesmente para fins de entretenimento, e Paul, embora atlético e possuindo alguma habilidade no boxe, não está tratando o boxe tão a sério quanto seu irmão Jake Paul.

Mas se essa luta acontecer, Smith está inclinado a considerar Paul como favorito por vários motivos.

“Acho que Logan Paul vai vencê-lo”, disse Smith. “Não acho que Conor seja um boxeador, ele é um atacante. … Você não vai cortar Logan Paul assim. Não, você tem que fazer mais do que isso. …

“Eu só acho que Logan Paul é maior. Ele é um homem muito maior, é um boxeador mais experiente.

“Esses grandes músculos [of McGregor] vão torná-lo muito mais lento. É preciso lembrar que Conor teve rapidez. Ele poderia te pegar rapidamente e te acertar. Esse não será o caso no ringue de boxe.”