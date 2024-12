Superdetetive da Internet pode ter rastreado a localização do assassino do CEO da área de saúde

Um homem se apresenta com uma afirmação de cair o queixo: ele diz que pode ter descoberto o paradeiro do assassino que atirou no CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson … tudo graças aos dados de rastreamento do Citi Bike.

Um cientista de dados chamado Rileyque atende por @rtwlz no X, lançou uma postagem bombástica, revelando como ele está coletando dados do Citi Bike a cada minuto … e ele pode ver exatamente para onde vão as bicicletas individuais.

Estou bastante confiante de para onde o assassino da United Healthcare escapou. Ele escapou em uma Citibike elétrica, segundo a polícia. Acontece que eu limpo continuamente os dados do Citibike a cada minuto, para poder ver para onde vão as bicicletas individuais. A única Citibike em direção ao norte a sair de… -Riley (@rtwlz) 4 de dezembro de 2024

E aqui está o chute – ele diz o apenas A Citi Bike em direção ao norte saiu 10 minutos após o tiroteio perto do hotel Hilton onde Thompson estava entrando, saiu às 6h44 e foi direto para um local na Madison Ave e 82nd St às 6h52.

Riley compartilhou uma captura de tela do mapa que rastreia a jornada que parecia apoiar sua observação.

Em uma postagem de acompanhamento do X, Riley revelou que já havia avisado o NYPD sobre suas descobertas. E parece que a aplicação da lei está nisso … fontes dizem que os detetives do TMZ souberam do furo de Riley sobre a Citi Bike e estão investigando.

Ainda não se sabe se os próprios detetives encontraram a postagem de Riley ou se ele os avisou. Embora chamem a liderança do Citi Bike de “pequena”, eles não estão ignorando isso – as autoridades estão trabalhando ativamente nessa liderança junto com vários outros em busca de respostas.

Fontes nos dizem que os detetives estão se aprofundando nas imagens das câmeras “Ring of Steel” do NYPD espalhadas por toda Manhattan. Com tantas câmeras, especialmente na área de Midtown, é fácil rastrear cada movimento de um suspeito de quarteirão a quarteirão.

Disseram-nos que a polícia está bastante confiante de que o rosto do suspeito está em todas as imagens de vigilância e eles têm certeza de que serão capazes de rastrear seus movimentos do início ao fim.

A polícia de Nova York inicialmente deixou cair as imagens de vigilância arrepiantes a partir de quarta-feira de manhã em frente ao hotel Hilton. A filmagem mostra um atirador mascarado se aproximando de Thompson, de 50 anos, sacando uma arma e disparando pelo menos três tiros a menos de 3 metros de distância. Ele então desapareceu em um beco do outro lado da rua.