Suspeito de assassinato, CEO da UnitedHealthcare, manuseou arma habilmente, afirma ex-agente do FBI

O suspeito que matou o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson manuseou sua arma com habilidade durante o tiroteio de quarta-feira – algo que é dolorosamente claro, de acordo com um ex-agente do FBI.

Jennifer Coffindaffer conversou conosco no “TMZ Live” na sexta-feira e detalhou a experiência do suspeito – apontando como ele usou um silenciador na arma, plenamente consciente de que poderia causar congestionamentos, e eliminou-o como um profissional, sem perder o ritmo quando o fez.

Assista ao vídeo… Coffindaffer investiga as habilidades com armas de fogo do suspeito e explica o que os três tiros distintos revelam sobre o homem por trás do gatilho.