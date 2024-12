Taylor Swift diz adeus emocional aos fãs quando a turnê ‘Eras’ termina

A frase comumente usada “todas as coisas boas chegam ao fim” aplica-se não apenas a nós, meros mortais, mas também a Taylor Swift!

Depois de quase 2 anos, 149 shows em 5 continentes e vendas recordes de ingressos, a superestrela pop finalmente chegou ao fim de sua turnê “Eras”. Acontece que foi a turnê mais lucrativa de todos os tempos – arrecadando US$ 2 bilhões – e estava praticamente esgotada do início ao fim, com seus “Swifties” aproveitando cada momento.

🚨| "Muito obrigado por fazer parte do capítulo mais emocionante de toda a minha vida, MY BELOVED ERAS TOUR!" pic.twitter.com/UHGEq2GLhs – Atualizações de Taylor Swift (@TSUpdating) 9 de dezembro de 2024

No domingo, Taylor fez seu último show no BC Place Stadium, em Vancouver, Canadá, onde deslumbrou a multidão lotada com seu típico set de 46 músicas durante 3,5 horas.





Confira o vídeo postado no X… Taylor está no palco agradecendo aos fãs por estarem com ela durante a turnê antes de mergulhar em sua última música da noite, “Karma”.

Em outro vídeo, Taylor faz um discurso detalhando como a turnê foi “a coisa mais emocionante, poderosa, eletrizante, intensa e desafiadora que já fiz em toda a minha vida”. Ela também observou que se apresentou para 10 milhões de pessoas no total.

E no show da noite passada, seu último conjunto de músicas surpresa incluiu um mashup de músicas que gritam ‘Adeus, por enquanto’, incluindo “A Place in This World”, “New Romantics”, “Long Live” e “The Manuscript”.