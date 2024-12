Taylor Swift e Gigi Hadid aproveitam a noite das garotas em Nova York antes dos shows finais da turnê ‘Eras’

Confira… a estrela pop chegou à cidade na noite de terça-feira em um conjunto todo preto, com um top simples de manga comprida e uma saia bolha chique. Ela completou seu visual com alguns brilhos perceptíveis… carregando uma bolsa brilhante e usando uma pulseira de diamantes, colar e brincos.

No entanto, os fãs de Swelce não devem ficar muito preocupados, já que o tight end está no meio de sua temporada de futebol… o que explica por que TS recorreu à sua melhor amiga antes de seu grande marco.

Os Swifties também devem esperar que Travis esteja ausente do último show de Taylor em Vancouver no domingo… o Kansas City Chiefs está programado para jogar contra o Los Angeles Chargers no Arrowhead Stadium no mesmo dia.