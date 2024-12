Tee Higgins diz que Joe Burrow está lidando com roubos residenciais ‘muito bem’

TMZSports. com

Faça Higgins diz que não viu nenhuma mudança Joe Burrow comportamento de apesar da invasão assustadora em sua casa no início deste mês… andaimes TMZ Esportes o QB “está lidando com isso muito bem”.

O apartamento de Burrow em Cincinnati, é claro, era assaltado de volta em dezembro 9 – enquanto ele estava no Texas jogando um jogo do “Monday Night Football” contra o Dallas Cowboys.

Higgins, no entanto, disse esta semana, enquanto distribuía bicicletas para crianças em um evento de caridade legal do Raising Cane, que Burrow não vacilou muito, apesar da situação … explicando: “Isso é algo com que ele lidou pessoalmente”.