Ter Aguirre, uma das poucas boas decisões: JA García

O ex-diretor de futebol mexicano, que deu a primeira oportunidade ao Vasco como treinador, acredita que o México está diferente, em ideias e conceitos

MÉXICO — José Antonio Garcia lembre-se o que o levou a dar a primeira oportunidade de Javier Aguirre como treinador, responsável pelo Atlas.

Foi em 1997, quando o ‘Vasco’ Aguirreque tinha na altura 37 anos e havia pendurado as chuteiras há três anos, recebeu o ‘aval’ do conselho de administração da Atlas que dirigiu José Antonio Garcia.

“Eu dei a ele a oportunidade de liderar o Atlas por sua personalidade, sua liderança, seu carisma. E então veio a habilidade que ele adquiriu ao longo dos anos.”

Aguirre levou a seleção mexicana à Final Four da Liga das Nações. Imago7

José Antonio Garcia afirmou: “Acho que ele ganhou dois jogos, perdeu cinco e empatou um; seus números não eram bons, mas vi sua habilidade e disse a (Alejandro) Burillo e (Miguel) Couchonal, do comitê de futebol da Televisa, que (tivemos mandá-lo para a Espanha, ‘porque este é um cara muito valioso’.

A estreia de ‘Vasco’ Aguirre no comando do Potros Aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1996, no Estádio Azteca, contra o Atlético Celaya de Emilio Butragueño, que na época defendia a camisa dos Cajeteros, com derrota por 2 a 1.

Mas Javier Aguirre Ele não duraria muito com os Blaugranas; Depois aposentou-se por alguns anos para estudar na ‘Pátria’: “Mandamos ele para a Espanha e ele voltou depois de fazer cursos, assistir treinamentos e ver muitas coisas”.

“Quando ele chegou, disse: ‘Estou pronto’… ‘Bem, Mejía Barón está aqui agora’, eu disse a ele; ‘espere um pouco’… E ele me disse: ‘ei, Jesús Martínez está me falando sobre Pachuca; Você pode me dar permissão para ir a Pachuca?’ Eu disse: ‘Claro, vá.’ E aí Jesús Martínez o colocou no Pachuca e o salvou do rebaixamento, e sua carreira começou.”

Javier Aguirre Chegou a Los Tuzos no inverno de 98 para substituir Andrés Fassi na direção técnica e ali consolidou sua carreira. Ele fez bons torneios à frente do Pachuca e chegou a duas finais, conquistando o campeonato Winter 99.

“Javier nunca mais voltou ao Atlas; Foi aí que começou sua trajetória como diretor técnico”, disse. José Antonio Garcia.

E suas conquistas em Pachuca Eles então abririam a porta para o Seleção Mexicanaa cujo comando chegou em 2001 numa primeira fase, chegando às oitavas de final com aquela seleção na Copa do Mundo Coreia/Japão de 2002, para depois se aventurar no futebol espanhol, onde Aguirre Teve uma carreira longa e de sucesso, comandando times como Osasuna e Atlético de Madrid, entre outros.

Hoje, o ‘Vasco’ Aguirre Ele está completando seu terceiro mandato como diretor técnico do Seleção Mexicanaalgo que José Antonio García aplaude: “Acho que trazê-lo para a seleção nacional foi a melhor decisão; uma das poucas boas que a federação tomou”.

“Javier tem personalidade, tem carisma, tem senso de humor. É uma pessoa honesta, leal e sincera”, afirmou.

Sobre se ele se sente parte do sucesso de Javier Aguirre como treinador, respondeu sem hesitar: “Mas, sem dúvida, bem, se não, quem?… Tenho no WhatsApp, encontrei recentemente, antes de pegar o Seleção Mexicana novamente, e conversamos.”

“Quer dizer, não concordo cem por cento com (que ele tenha chamado) de nacionalizado, e ele fez isso desde (Gabriel) Caballero, mas tenho certeza de que a melhor coisa que poderia ter acontecido ao futebol mexicano foi ter trazido Javier Aguirreporque ele tem bom senso, tem lógica, tem experiência, sabe administrar o vestiário, coloca disciplina e com o que tem vai dar certo”.

“Depois do horrível desastre que ocorreu em Honduras, bem, acho que a melhor exposição que o Seleção Mexicana Há muito tempo era isso (a volta contra os Catrachos), com um time ofensivo… ‘Jimmy’ (Lozano), talvez a bolsa dele fosse muito grande. E quanto ao (Gerardo) Martino, uma pena; “Ele pegou o dinheiro.”

“Hoje, acredito que ninguém vai fazer isso melhor do que Javier Aguirrecom o que existe. Se ele chegasse às semifinais da Liga das Nações, ou à segunda fase, ninguém teria se saído melhor. Hoje você vê uma ideia, você vê um conceito, você vê uma seleção totalmente diferente; embora Javier Aguirre não seja apreciado por muitos.

Aplaude o temperamento ‘basco’

Por outro lado, sobre se ele alguma vez fez uma recomendação para Javier Aguirre de colocar ou retirar jogadores, ele respondeu sem hesitar: “Nunca, nunca, nunca; aquele ‘mamãe…’ tem saído, não sei quem lançou. Quer dizer, posso falar de uma linha de três, uma linha de quatro, mas não para ‘Piojo’ Herrera, nem para ninguém. Gosto muito de falar sobre conceitos de futebol, mas quem decide é o treinador e Javier, ele não é um cara que se deixa ser. mandado.

Finalmente, em relação ao temperamento Aguirresobre quem há uma investigação sobre os acontecimentos ocorridos no primeiro jogo em Honduras, enfatizou: “Bom, é a personalidade dele, ele tem sangue nas veias. Ele é um ser humano, não é um robô… Às vezes também se transmite esse orgulho, essa coragem, essa energia aos jogadores. Um ‘táxi…’ morto ali no banco, também não quero isso.