Tori Spelling fala sobre a culpa da mãe, ‘Suas vidas não são estáveis’

A atriz caiu na real em seu podcast “Mispelling”, admitindo que, como muitas mães solteiras, ela tem se esforçado muito – o que fez com que sua filha Stella, de 16 anos, se esforçasse para lidar com grande parte da folga em casa.

Tori – também mãe de Liam, 17, Hattie 13, Finn, 12, e Beau 7, com o ex-marido Dean McDermott – falou sobre a culpa que sente ao voltar para casa depois de um longo dia de trabalho, especialmente sabendo que Stella, tem muitas outras coisas da vida em seu prato.

TS explicou ao seu convidado, Dr. Hillary Goldsher, uma psicoterapeuta, que devido aos altos e baixos do mundo do entretenimento, sua carreira não é exatamente estável financeiramente, o que significa que a vida de seus filhos também não.

Tori acrescentou que uma coisa que ela poderia dar aos filhos era muito amor… mas no final do dia, eles estavam presos na montanha-russa da vida com ela, infelizmente.