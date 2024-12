Torrent aceita cansaço no elenco do Atlético de San Luis

O diretor técnico da ADSL espera recuperar os elementos para a semifinal contra o Monterrey

Nesta quarta-feira o Atlético de São Luís encontrou uma maneira de vencer o Estádio Alfonso Lastras Monterrei no Semifinal uma maneira no Abertura 2024.

Depois de assumir a liderança no primeiro tempo e desperdiçar uma clara oportunidade de vencer por 2 a 0 devido a uma falha incrível de Vitinho quando ele estava sozinho na frente do gol, o Atlético de São Luís teve que se recuperar após o empate que o Listrado com gol de Germán Berterame, ex-artilheiro do Potosí.

Graças a uma bela finalização de Ricardo Chávez nos minutos finais o Atlético de São Luís Ele não apenas permaneceu invicto em casa neste torneio, mas também chegará com vantagem no jogo de volta no próximo sábado, em Monterrei buscando sua primeira viagem às finais desde que a franquia chegou ao Liga MX no Apertura 2019.

Domènec Torrent promete que encontrará os melhores jogadores para a semifinal de volta. Azael Rodriguez/Getty Images

Contudo, o diretor técnico da ADSL, Domènec Torrentreconheceu após a vitória que o time mostrou cansaço nos minutos finais e espera ter um elenco pronto para o jogo de Monterrei.

“Temos que encontrar os 11 jogadores ideais, hoje as mudanças foram forçadas devido ao cansaço e porque já não apresentavam um bom desempenho”, declarou. Domènec Torrent em uma coletiva de imprensa. “Vamos encontrar o melhor.”

Durante a fase regular de Abertura 2024, Atlético de São Luís derrotou os outros três semifinalistas MonterreiAmérica e Cruz Azul apesar de não terem um elenco repleto de estrelas como os times que ainda buscam o título.

“Talvez eles não tenham o nome que outras equipes têm, mas estou apaixonado por esta equipe e eles mostraram isso durante toda a temporada. Sinto-me muito orgulhoso de como eles competiram”, disse ele. Domènec Torrent.