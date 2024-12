Travis Kelce bate recorde de touchdown dos Chiefs, Taylor Swift ‘Gosta’!

Travis Kelce é oficialmente o líder de todos os tempos em touchdowns de Kansas City… e um monte de fãs do Chiefs estão adorando – incluindo Taylor Swift!!

O futuro Hall of Fame quebrou Tony GonzálezA marca de 76 na carreira recebendo TDs no terceiro quarto da vitória de KC no dia de Natal sobre o Pittsburgh Steelers… e sua namorada foi uma das primeiras pessoas a mostrar-lhe apoio após o feito.

A popstar acessou o Instagram para dar um “curtir” na postagem dos Chiefs comemorando a conquista … e, é claro, Swifties em todos os lugares se emocionaram com seu romance mais uma vez.

Swift não viajou para o Acrisure Stadium para a brincadeira de 29-10 dos Steelers em Kansas City … mas Kelce com certeza se divertiu no feriado, mesmo assim – mesmo apesar da grande captura recorde.

Após seu dia de oito recepções e 84 jardas, ele vestiu um enorme casaco de Papai Noel e deu uma grande mordida em um bolo de bola de veludo vermelho. Momentos depois, ele festejou com Andy Reid – que se vestiu como St. Nick – no vestiário do time.