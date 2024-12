CNN

O desafio do governo Biden à proibição estrita do aborto em Idaho dividiu um tribunal federal de apelações que ouviu argumentos na terça-feira em um caso emergencial de assistência ao aborto que já chegou à Suprema Corte uma vez.

Vários juízes do 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA levantaram a possibilidade de que a próxima administração do presidente eleito Donald Trump desistisse do caso. John Bursch, um advogado de Idaho que estava instando o tribunal de apelações a suspender uma ordem preliminar que suspendia aspectos da proibição do estado, disse que não estava claro o que o Departamento de Justiça de Trump faria e que os tribunais não deveriam apenas esperar em tal situação. situação incerta”.

Um advogado do St. Luke’s, um grande sistema médico do estado que apoia a administração como um suposto amigo do tribunal, sugeriu que o hospital poderia tentar manter o processo vivo se o Trump DOJ desistir do processo.

Vários juízes do tribunal de recurso pareciam inclinados a manter a ordem em vigor e devolver o caso ao tribunal de primeira instância para procedimentos adicionais. No entanto, pelo menos alguns juízes – a maioria deles nomeados por Trump – expressaram cepticismo em relação aos argumentos da administração Biden.

A administração Biden afirma que os hospitais financiados pelo governo federal são obrigados a realizar abortos quando complicações na gravidez colocam em risco a vida ou a saúde de uma mulher, mesmo em estados que proíbem o procedimento.

A proibição do aborto em Idaho – que foi parcialmente bloqueada e reinstaurada várias vezes ao longo do litígio – tem uma isenção para quando a vida de uma mulher está em risco, mas não para quando a sua saúde está em perigo de uma forma que não chega a ser fatal. .

O juiz Milan Smith, levado ao tribunal pelo ex-presidente George W. Bush, interrogou Bursch sobre a afirmação de Idaho de que não há conflito entre a lei do aborto e a lei federal relevante no caso, apresentando uma hipótese em que uma mulher pode perder uma perna se um aborto não for realizado devido a uma complicação na gravidez que ainda não representa risco de vida. O juiz Salvador Mendoza Jr., nomeado por Biden, questionou um advogado do Legislativo de Idaho sobre a falta de esforço dos legisladores estaduais para alterar a lei do aborto para deixar claro que a isenção da proibição cobria os tipos específicos de emergências médicas que estão em disputa.

No entanto, o juiz Lawrence VanDyke, nomeado por Trump, concentrou-se na capacidade de um Estado fazer escolhas éticas na forma como regula a medicina dentro das suas fronteiras. Ele apresentou um cenário à advogada do Departamento de Justiça, Catherine Carroll, em que um médico se deparava com uma emergência médica que poderia ser tratada com um órgão extraído de forma antiética, num estado que proibia o uso de tais órgãos.

A administração Biden aponta para uma lei de 1986, a Lei de Tratamento Médico de Emergência e Trabalho Ativo, ou EMTALA, que exige que os hospitais que aceitam o Medicare tratem pacientes em emergências médicas, independentemente da sua capacidade de pagar pelos serviços.

Idaho rebate que o Departamento de Justiça está a exagerar nas suas alegações de que a lei poderia exigir a realização do aborto, com o estado a apontar especificamente para as referências da lei ao “nascituro” quando uma paciente de emergência está grávida.

“Não creio que o Congresso, quando promulgou a EMTALA, ou o Presidente Reagan, quando a sancionou, tenham previsto uma interpretação que exigia que a vida da criança fosse tirada”, disse Bursch, conselheiro sénior do grupo conservador de defesa jurídica Alliance Defending Freedom. , disse em entrevista à CNN na semana passada.

O Supremo Tribunal aceitou o caso em Janeiro, quando este se encontrava numa fase preliminar, revivendo toda a lei na altura, apenas para decidir, após ouvir argumentos meses mais tarde, que tinha concedido o caso prematuramente. O tribunal superior, numa decisão de 6 a 3 de junho, restaurou uma ordem que suspendia a proibição em emergências médicas enquanto o litígio se desenrolava nos tribunais inferiores. Os prestadores de serviços médicos afirmaram em processos judiciais que foram forçados a transportar mulheres para fora do estado para receberem abortos de emergência nos seis meses em que o Supremo Tribunal permitiu que a proibição de Idaho fosse totalmente aplicada.

“O que está mais claro agora do que nunca é que o que está em jogo neste caso não poderia ser maior”, disse Alexa Kolbi-Molinas, vice-diretora do Projeto de Liberdade Reprodutiva da ACLU, que está apoiando o governo Biden no caso. .

Não está claro quando o 9º Circuito – onde os nomeados Democratas superam os nomeados Republicanos por uma pequena margem – emitirá a sua decisão. Mas se decidir contra Idaho, isso criará uma chamada divisão de circuito que tornará mais provável que o Supremo Tribunal conceda o caso para revisão novamente.

Numa disputa separada relativa ao atendimento ao aborto nas urgências, o conservador Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA decidiu contra a administração Biden, concluindo que a EMTALA não exigia que os hospitais oferecessem abortos em estados que os proibiam.

É possível que, no caso de Idaho, o Departamento de Justiça de Trump opte por desistir do processo, e grupos anti-aborto defendam que a sua administração o faça. No entanto, uma parte externa – como pacientes em Idaho ou prestadores de serviços médicos afetados pela proibição do aborto – pode tentar intervir para manter vivo o processo.

St. Luke’s, o maior sistema de saúde sem fins lucrativos do estado, argumentou na terça-feira como amigo do tribunal. (Seu advogado recusou o pedido de comentário da CNN.)

Resumidamente, argumentou que a isenção da proibição da vida da mãe não é suficiente para garantir aos médicos que podem realizar abortos em emergências médicas sem receio de serem processados, alertando para as preocupações de que um procurador possa “adivinhar a opinião médica de boa-fé dos médicos”. julgamentos’ de que um aborto era necessário para evitar a morte de uma paciente grávida.”

“Como um médico administrando uma rescisão de emergência em Idaho estaria arriscando sua licença profissional, sustento, segurança pessoal e liberdade, é natural que os médicos hesitem e busquem garantias, na medida do possível, antes de prosseguir”, disse St. . “Entretanto, os seus pacientes poderão sofrer e as suas condições poderão deteriorar-se, talvez materialmente.”

Quando o caso esteve anteriormente perante o Supremo Tribunal, vários juízes subscreveram dissidências e concordâncias que deram uma ideia de como pensavam.

As partes aproveitaram essas sugestões na sua última ronda de petições de recurso, enfatizando pontos apresentados pelos juízes que apoiam as suas posições. Para Idaho, isso significou expandir os argumentos apresentados pelo estado sobre o significado do termo “filho por nascer” na lei, que foi o foco de uma dissidência escrita pelo juiz Samuel Alito e acompanhada pelos juízes Clarence Thomas e Neil Gorsuch.

Bursch, em declarações à CNN, descreveu Alito como apoiando-se nos argumentos de Idaho sobre “como o feto é um paciente separado que a EMTALA necessita para ser estabilizado”.

O Departamento de Justiça, num ponto adoptado por alguns dos juízes liberais quando escreveram sobre o caso neste verão, rebate que o Congresso acrescentou a linguagem à lei federal para garantir que as urgências tratassem pacientes que não enfrentavam riscos para a sua própria saúde, mas cujas gravidezes estavam em perigo. O Departamento de Justiça recusou o pedido de comentários da CNN.

“Alito, Thomas e Gorsuch forneceram essencialmente um roteiro sobre como retirariam às mulheres grávidas” o seu direito à estabilização dos cuidados de emergência, disse Kolbi-Molinas. “Idaho está fazendo o possível para segui-lo.”

Esta história e manchete foram atualizadas com desenvolvimentos adicionais.