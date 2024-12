Trump aprecia exercer o poder sem responsabilidade

CNN

Donald Trump está se divertindo muito.

“Neste mandato, todos querem ser meus amigos”, disse o presidente eleito na segunda-feira no seu resort em Mar-a-Lago, saboreando a manifestação de deferência de líderes estrangeiros, CEOs e poderosos republicanos enquanto se prepara para o seu segundo mandato.

Desde que venceu as eleições do mês passado, Trump tem sido muito mais visível do que Joe Biden, e seria fácil confundi-lo com o presidente em exercício. Ele assumiu o controle sobre a política externa futura, elevou-se sobre os líderes mundiais durante uma viagem a Paris e fez com que titãs da tecnologia se reunissem para prestar homenagem.

Ele já tem o poder. Falta apenas a autoridade constitucional real conferida pelo juramento de posse que ele fará em 20 de janeiro.

“No primeiro mandato, todos lutaram contra mim”, disse Trump em entrevista coletiva. “A maior diferença é que as pessoas querem se dar bem comigo desta vez.”

A questão é quanto tempo durarão os bons tempos quando Trump sair da bolha pós-vitória e se envolver novamente com uma nação dividida, assolada por problemas e um mundo perigoso, onde ele não é muito querido, que está repleto de ameaças.

Mas, por enquanto, Trump pode sonhar.

“Este será o período de reforma e renovação mais emocionante e bem-sucedido de toda a história americana, talvez da história global. A Idade de Ouro da América, eu a chamo. Já começou”, disse ele.

Trump nunca pareceu tão à vontade ou alegre quando estava sobrecarregado com os cuidados da presidência. E é provável que, quando ele voltar à mesa do Salão Oval, os fardos do escritório pesarão muito mais do que agora.

Ele está vivendo no melhor de todos os mundos, desfrutando da emoção da vitória e de um sentimento de vingança por vingar o que considera uma derrota eleitoral fraudulenta em 2020. Ele não venceu há quatro anos, mas há uma justificativa genuína para o presidente. a crença do eleito este ano de que ele tem um mandato para implementar seu programa de linha dura desde que ganhou o voto popular e o Colégio Eleitoral.

Até agora, parece que a maioria dos americanos aprova. Uma sondagem CNN/SSRS divulgada na semana passada revelou que 54% dos inquiridos esperam que Trump faça um bom trabalho no seu regresso à Casa Branca e 55% aprovam a forma como está a lidar com a sua transição até agora. Este é um território inebriante para o político mais polarizador dos tempos modernos.

Trump está a viver uma oportunidade que apenas um presidente na história – Grover Cleveland – conheceu: iniciar o seu segundo mandato do zero. Sendo apenas o segundo presidente a vencer um mandato não consecutivo, ele pode aprender com as lições da sua primeira presidência e começar de novo com uma equipa e uma chapa totalmente novas. Uma razão pela qual a maioria dos segundos mandatos são difíceis é que os presidentes em exercício nunca conseguem escapar às consequências das decisões, dramas e escândalos do primeiro.

Trump, no entanto, teve quatro anos fora do poder para identificar uma equipa que cederá mais aos seus impulsos selvagens do que os generais, os membros de Washington e os republicanos do establishment que tentaram constrangê-lo na primeira tentativa.

Tirando a perda precoce de Matt Gaetz, a primeira escolha do presidente eleito para procurador-geral, as coisas dificilmente poderiam ter corrido melhor até agora. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, é seu novo amigo. A maioria das suas provocativas escolhas para o Gabinete provavelmente serão confirmadas por dóceis senadores republicanos. Enquanto isso, os líderes da indústria tecnológica correm para cortejá-lo em Mar-a-Lago e para encher os cofres da sua conta inaugural. Este é um dos muitos sinais de que, embora Trump seja um pato manco com mandato limitado, o seu poder no início da sua presidência será expansivo e potencialmente descontrolado, com o Partido Republicano a deter o monopólio no Congresso e na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal que concedeu aos presidentes substanciais imunidade para atos oficiais no cargo. (Houve apenas um problema na segunda-feira, quando o juiz de Manhattan que presidiu a condenação de Trump por dinheiro secreto decidiu que ele não tinha direito à imunidade presidencial no caso. No entanto, os promotores admitiram que ele não será condenado enquanto estiver no cargo. .)

A atual sensação de leveza de Trump também pode ser explicada pela comparação com o seu primeiro mandato. No início de 2017, ele já estava obcecado com as alegações de que sua vitória estava manchada pela intromissão nas eleições russas. Mas Trump não conquistou a presidência apenas em Novembro – a sua reconquista do poder presidencial dá-lhe autoridade para eliminar uma série de processos judiciais activos contra ele que ameaçavam a sua carreira política e a sua liberdade.

No entanto, as férias de Trump da realidade não durarão para sempre.

Assim que tomar posse, cada decisão que tomar terá uma contra-reacção que corre o risco de esgotar o seu capital político e de reacender o cepticismo público em relação a um presidente que tem sido historicamente uma figura altamente divisionista.

Se Trump não conseguir honrar eficazmente as suas promessas de campanha – baixar os preços nos supermercados, criar prosperidade histórica e obter o controlo da fronteira, poderá em breve ver os seus índices de aprovação descerem para os níveis normais.

Já existem sinais preocupantes para os fãs de Trump. Ele disse à Time Magazine em uma entrevista publicada na semana passada que, embora gostasse de reduzir o custo dos mantimentos, “é difícil reduzir as coisas quando elas aumentam. Você sabe, é muito difícil.”

E na segunda-feira, Trump alertou que, depois de se ter comprometido a pôr fim à guerra na Ucrânia no prazo de 24 horas, caso fosse eleito, a realidade poderia ser muito mais difícil. Ele disse: “Acho que o Oriente Médio estará em uma boa situação. Acho que na verdade mais difícil será a situação Rússia-Ucrânia.” O comentário de Trump não reflecte apenas uma subestimação quase cómica dos perigos que espreitam no Médio Oriente. Pode reflectir uma falta de influência sobre o seu amigo Presidente Vladimir Putin, à medida que o campo de batalha se inclina para a Rússia.

E embora o não cumprimento das suas promessas possa prejudicar Trump, ele poderá ser ainda mais prejudicado se realmente cumprir as promessas de abalar Washington, o país e o mundo, uma vez que as consequentes ondas de perturbação poderão causar um retrocesso social e económico.

Por exemplo, a planeada operação de deportação em massa de Trump poderá facilmente revelar-se impopular se os americanos testemunharem cenas de miséria humana, se famílias de migrantes forem dilaceradas ou se a aplicação da lei atrasar a produção agrícola, o que significa que os compradores não podem obter as suas frutas e vegetais favoritos. As ameaças tarifárias de Trump contra o Canadá, o México e outras nações podem mostrá-lo a enfrentar os estrangeiros e a exigir um acordo melhor para os trabalhadores. Mas se as guerras comerciais aumentarem a inflação e o preço dos bens básicos disparar, o tiro poderá rapidamente sair pela culatra para o presidente eleito. A promessa de Trump de perdoar rapidamente os apoiantes presos durante o ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA também pode revelar-se profundamente impopular.

E tudo isto não tem em conta a guerra de facções dentro da equipa de Trump e as suas próprias erupções temperamentais que prejudicaram o seu primeiro mandato e limitaram a sua eficácia como comandante-em-chefe. Parece improvável, como especulou o presidente eleito na sua descontraída conferência de imprensa na Florida, que “a minha personalidade tenha mudado ou algo assim”.

É pouco provável que tal turbulência venha a corroer a lealdade sólida da base política de Trump. As suas travessuras bizarras fazem com que ele seja um insurgente anti-establishment cujo desejo de incendiar o governo está enraizado no desdém que é tido pelo movimento MAGA. E as sondagens que mostram uma melhoria no sentimento económico podem reflectir a tendência dos partidários de verem as suas perspectivas com um tom mais optimista quando o seu candidato favorito estiver no poder.

Mas Trump também precisa de trazer o país consigo em tempos de crise. Se os eleitores moderados começarem a perceber que ele está determinado a punir os inimigos políticos ou a perseguir uma agenda pessoal, o limitado apelo cruzado que o ajudou a vencer as eleições poderá desaparecer.

Mesmo durante a ensolarada conferência de imprensa de Trump na segunda-feira, as crises e as graves decisões que estavam no final da sua volta vitoriosa começaram a materializar-se.

Um repórter levantou a questão da aceleração do enriquecimento de urânio no Irã. Isso poderia, num momento futuro, apresentar a um presidente que está determinado a evitar novas guerras a decisão de tomar uma acção militar ou ser o comandante-em-chefe que permitiu à República Islâmica obter uma bomba nuclear. “É uma pergunta maravilhosa. Por que eu diria isso? Trump respondeu.

O presidente eleito repetiu várias vezes o seu aviso de que a guerra na Ucrânia deve acabar. Mas ele não deu sinais de ter quaisquer ideias ao lamentar os terríveis danos causados ​​às cidades ucranianas, bem como a agitação no Médio Oriente desencadeada pelos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. “Que pena. Isso nunca deveria ter acontecido. Isso nunca teria acontecido. Se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido, nem Israel teria acontecido”, disse Trump. O facto de evocar uma visão fantástica da sua própria omnipotência não ajudará muito depois de 20 de Janeiro, quando ele herdará a responsabilidade por tais problemas.

Um lado mais sinistro de Trump, que alimentará o receio entre os opositores de que ele tentará esmagar a democracia e as liberdades políticas, também esteve em exibição. A longa conferência de imprensa do presidente eleito foi tão cheia de falsidades, teorias de conspiração e factos flagrantemente falsos como sempre.

E Trump disse que planeava processar o jornal Des Moines Register devido à sua sondagem final aos eleitores do Iowa, que o mostrou já não liderando a vice-presidente Kamala Harris, o que ele alegou ser um caso de interferência eleitoral. Ele disse que também tomaria medidas contra “60 Minutes” da CBS por causa de sua insatisfação com a forma como a entrevista com Harris foi apresentada. Se um presidente puder ditar a uma organização de comunicação social os resultados das sondagens ou as suas escolhas editoriais, os direitos básicos há muito tidos como garantidos serão atacados num segundo mandato.

Ainda assim, por enquanto, Trump está principalmente fixado na sua vitória e na adulação que ela desperta. Ele disse que mais de 100 líderes mundiais “ligaram para felicitar… não apenas a eleição, mas o tamanho da eleição, a extensão da vitória, e eles foram ótimos”.

“Falei com mais de 100 países. Você não acreditaria quantos países existem.”