Trump diz que o Partido Republicano tentará eliminar o horário de verão

O presidente eleito, Donald Trump, disse na sexta-feira que o Partido Republicano tentaria eliminar o horário de verão, chamando-o de “inconveniente” e “caro”.

“O Partido Republicano envidará todos os seus esforços para eliminar o horário de verão, que tem um eleitorado pequeno mas forte, mas não deveria! O horário de verão é inconveniente e muito caro para a nossa nação”, postou Trump no Truth Social.

Elon Musk e Vivek Ramaswamy, que o presidente eleito escolheu para liderar um novo Departamento de Eficiência Governamental, também afirmaram recentemente que apoiam a eliminação do ritual semestral de recuar e avançar, o que exigiria a aprovação do Congresso.

Embora outros objetivos propostos por Musk e Ramaswamy para o seu departamento tenham sido criticados como difíceis de manejar ou impossíveis, a mudança semestral do relógio é uma tradição que perdeu o apelo para muitos eleitores, mostraram as pesquisas.

E a mudança, se implementada, teria um impacto devastador, afetando a forma como centenas de milhões de pessoas começam e terminam os seus dias. É também uma ideia que alguns membros-chave da nova administração de Trump e da bancada republicana do Senado têm apoiado abertamente durante anos.

A maioria dos estados dos EUA adianta os relógios em Março e volta em Novembro, tentando equilibrar a quantidade de luz solar que as pessoas recebem num determinado dia. Alguns defensores da mudança apoiam um horário padrão permanente, mantendo os relógios como estão, de novembro a março, durante todo o ano. Isto levaria a que partes do país registassem amanheceres e entardeceres mais cedo do que normalmente acontece durante esses cinco meses – deixando mais luz pela manhã e menos à noite. Esta abordagem é apoiada por grupos médicos e profissionais que afirmam que ela se alinha melhor com o ritmo circadiano natural do corpo.

Outros defendem um horário de verão permanente. O sol nasceria e se poria mais tarde, proporcionando às pessoas menos luz do dia pela manhã e mais à noite. Esta abordagem é frequentemente apoiada por grupos e organizações de retalho, empresas e restaurantes que pretendem que as pessoas tenham luz suficiente depois do trabalho ou da escola para saírem e participarem na economia, e por aqueles que dizem que mais luz solar à noite poderia reduzir a criminalidade. .

As razões para apoiar qualquer lado neste debate são tão díspares quanto as experiências de vida pessoal de cada indivíduo; alguns pais podem preferir que seus filhos não esperem pelo ônibus durante uma manhã escura, enquanto outros pais podem preferir que haja alguma luz do dia enquanto observam seus filhos praticarem esportes depois da escola.

Trump já havia manifestado apoio ao fim das mudanças de relógio, twittando em 2019: “Tornar o horário de verão permanente está OK para mim!”

As tentativas anteriores de fazê-lo falharam. O horário de verão foi introduzido pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial para ajudar na produtividade industrial do país durante a Grande Guerra – e não, como sugerem frequentemente os rumores populares, para dar aos agricultores mais tempo diurno durante a colheita.

O horário de verão foi mantido permanente durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, também por razões relacionadas à indústria e à energia. Durante a crise do gás na década de 1970, o país tentou mais uma vez tornar o horário de verão permanente, mas a aprovação pública despencou após denúncias de crianças sendo atropeladas por carros enquanto esperavam pelo ônibus à noite.

Os estados não são obrigados a alterar os seus relógios; O Havaí, a maior parte do Arizona e alguns territórios dos EUA no Pacífico e no Caribe não observam o horário de verão. Em 2022, o Senado dos EUA aprovou uma legislação que tornava o horário de verão permanente, mas a Câmara não conseguiu votá-la. E no ano passado, um grupo bipartidário de senadores reintroduziu uma legislação que mudaria para o horário de verão permanente. Agora, com o possível apoio do presidente eleito, o país pode preparar-se para fazer outra mudança – de uma forma ou de outra.

