Donald Trump certa vez especulou publicamente que a Time nunca o nomearia a “Personalidade do Ano” da revista de notícias.

Agora, a honra foi concedida a ele duas vezes.

Na quinta-feira, a Time nomeou Trump como a escolha deste ano, reconhecendo o presidente eleito como o indivíduo ou grupo considerado como tendo exercido a maior influência nos assuntos globais “para o bem ou para o mal”. Para comemorar a revelação da capa da revista, Trump tocará o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova Iorque, disse à CNN uma fonte familiarizada com o assunto. Trump concedeu uma ampla entrevista à revista no mês passado.

A Time anunciou a seleção de Trump na manhã de quinta-feira.

A escolha de Trump reflete o seu primeiro reconhecimento em 2016, quando a Time o nomeou Personalidade do Ano após a sua inesperada ascensão à presidência. Desta vez, a revelação coroa um retorno notável e um ressurgimento que tem o potencial de derrubar a política americana moderna.

Apesar da circulação cada vez menor da revista, a Personalidade do Ano da Time continua a ser uma referência cultural anual e a distinção tornou-se uma espécie de obsessão para Trump ao longo dos anos. Uma capa da Time nomeando-o Pessoa do Ano em 2009 foi pendurada em vários de seus clubes de golfe, informou o The Washington Post quase uma década depois, embora nenhuma edição desse tipo tenha sido impressa.

Por meio de sua conta no Twitter, amplamente seguida, Trump opinava regularmente sobre a seleção anual e ampliava os relatos sugerindo que deveria ser ele. Ele criticou a revista em 2011 por escolher “The Protester” em uma homenagem às revoluções que estouravam no mundo árabe e ao movimento Occupy nos EUA. Um ano depois, ele disse que a Time “perdeu toda a credibilidade” porque não conseguiu listá-lo entre as 100 pessoas mais influentes do ano. Trump também reclamou em particular das escolhas, especialmente quando Taylor Swift venceu em 2023. Trump sempre se fixou no poder que a estrela pop exerce e postou: “Eu odeio Taylor Swift” nas redes sociais no início deste ano, depois que ela apoiou Vice. Presidente Kamala Harris.

Com o tempo, o título tornou-se um símbolo da fama e do respeito mainstream que Trump buscava, mas parecia fora de alcance. Em 2015, quando a revista nomeou a então chanceler alemã, Angela Merkel, como Personalidade do Ano, ele escreveu no Twitter: “Eu lhe disse que a revista @TIME nunca me escolheria como pessoa do ano, apesar de ser a grande favorita”, antes de acrescentar: “Eles escolheram a pessoa que está arruinando a Alemanha.”

Mesmo depois de a Time ter nomeado Trump como personalidade do ano em 2016 – o que ele chamou de “uma grande honra” nas redes sociais – ele continuou a acompanhar de perto os resultados. No ano seguinte, Trump afirmou que estava novamente concorrendo à distinção, mas não concordou com uma entrevista e sessão de fotos. A Time contestou sua versão dos acontecimentos.

Apesar das suas críticas regulares aos meios de comunicação, Trump tem concedido regularmente acesso a meios de comunicação tradicionais – incluindo a Time. Ele concedeu uma longa entrevista em abril deste ano para a revista em seu clube em Palm Beach. Harris recusou uma oportunidade semelhante, disse o proprietário da revista em outubro.

Ao longo das décadas, o título foi concedido a uma vasta gama de figuras, desde chefes de estado e activistas a empresários e, em alguns casos, líderes autoritários brutais. Todos os presidentes dos EUA desde Franklin Delano Roosevelt, exceto Gerald Ford, foram nomeados Personalidade do Ano pelo menos uma vez. O presidente Joe Biden e Harris foram co-homenageados depois de derrotarem Trump em 2020.

Espera-se que membros da família de Trump participem do evento de quinta-feira, incluindo Ivanka Trump, de acordo com uma fonte familiarizada com o planejamento. Marca uma rara aparição pública da filha do presidente eleito, que serviu como conselheira sénior durante o seu primeiro mandato.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.

Betsy Klein e Hadas Gold da CNN contribuíram para este relatório.