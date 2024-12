Trump e Vance criticam o acordo de financiamento governamental negociado por Johnson e exigem, incluindo um aumento do teto da dívida

CNN

O presidente eleito, Donald Trump, entregou uma missiva ao Capitólio na quarta-feira que aumentou significativamente as chances de uma paralisação do governo pouco antes do Natal, ao mesmo tempo que enviou o sinal mais claro de que está buscando um confronto dramático com os democratas sobre os gastos.

Trump e o vice-presidente eleito JD Vance criticaram duramente na quarta-feira um acordo para financiar o governo federal até 14 de março, que foi negociado pelo presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, minando o apoio ao plano em todo o Capitólio, a poucos dias do prazo de paralisação.

Trump e Vance criticaram a lei por incluir o que consideram prioridades democratas, mas também injetaram a questão politicamente tensa do limite da dívida dos EUA, que o país está no bom caminho para atingir depois de ser restabelecido no novo ano.

“Os republicanos querem apoiar os nossos agricultores, pagar pela ajuda humanitária e preparar o nosso país para o sucesso em 2025”, afirmaram Trump e Vance num comunicado. “A única maneira de fazer isso é com um projeto de lei de financiamento temporário SEM PRESENTES DEMOCRATAS combinado com um aumento no teto da dívida. Qualquer outra coisa é uma traição ao nosso país.”

Ao longo da quarta-feira, Trump destruiu privadamente o acordo de gastos em conversas, disseram várias fontes à CNN. Essa oposição desencadeou uma disputa entre os legisladores republicanos, e os republicanos no Capitólio descreveram a oposição de Trump como a sentença de morte final para o acordo de gastos de Johnson. Também levantou a questão de saber se o republicano da Louisiana teria o apoio de Trump para a sua própria corrida para ser presidente da Câmara, daqui a pouco mais de duas semanas.

Johnson revelou o texto do seu plano de financiamento governamental na noite de terça-feira, mas este recebeu críticas contundentes do flanco direito do seu partido por apoiar demasiado as prioridades democratas. Provavelmente seriam necessários democratas para aprovar o projeto em ambas as câmaras do Congresso.

Depois veio a declaração de última hora de Trump e Vance, que apelou aos republicanos para que adoptassem uma abordagem linha-dura em matéria de gastos. Eles pediram que os republicanos vinculassem as exigências do debate sobre o limite da dívida ao projeto de lei para manter o governo aberto.

“Os republicanos devem ser INTELIGENTES e RESISTENTES. Se os democratas ameaçarem fechar o governo, a menos que lhes demos tudo o que desejam, então CHAMEM SEU BLUFF”, escreveram Trump e Vance no comunicado.

“Vamos debater agora”, escreveram sobre o limite da dívida. “E deveríamos aprovar um projeto de lei de gastos simplificado que não dê a Chuck Schumer e aos democratas tudo o que desejam.”

A granada de última hora na luta pelos gastos – depois de já ter sido alcançado um acordo bipartidário – aumenta dramaticamente os riscos de uma paralisação do Capitólio. Os principais democratas sinalizaram rapidamente que não estariam dispostos a concordar com os novos apelos de Trump para um acordo de gastos “simplificado” que desembolse milhares de milhões de dólares em políticas que o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, já tinha negociado com Johnson.

“Os republicanos da Câmara receberam ordens de fechar o governo. E prejudicar a classe trabalhadora americana que eles afirmam apoiar”, escreveu Jeffries numa publicação no X, enviando um sinal claro de que o seu partido não ajudaria a resgatar os votos para um projeto de lei do Partido Republicano que ignora o seu acordo com Johnson. “Você quebra o acordo bipartidário e assume as consequências que se seguem.”

Ao deixar o seu escritório no Capitólio, menos de uma hora depois de divulgar a declaração conjunta com Trump, Vance disse que eles apoiam uma resolução limpa e contínua – ou CR – apenas se estiver ligada a um aumento do limite da dívida.

“O que o presidente acredita é que deveríamos apoiar um CR limpo, desde que contenha um aumento do limite da dívida”, disse Vance em resposta a uma pergunta da CNN. “Essa é a posição do presidente e é isso que vamos tentar promover.”

A avalanche que Trump provocou na tarde de quarta-feira ao se manifestar contra o plano de gastos de Johnson no último minuto sugere que o segundo mandato de Trump poderá ser repleto do mesmo estilo de governo caótico que exibiu no primeiro, embora os republicanos controlem ambas as câmaras do Congresso no próximo ano.

Johnson e sua equipe de liderança agora não têm um caminho óbvio a seguir, de acordo com várias fontes do Partido Republicano. É uma reversão notável em relação a poucas horas antes, quando os membros da equipe de liderança de Johnson estavam se sentindo bastante positivos sobre como o projeto de lei chegaria ao Partido Republicano, disseram muitas dessas mesmas fontes.

Mas esse apoio rapidamente desmoronou na tarde de quarta-feira, quando o principal aliado de Trump, Elon Musk, sugeriu que os republicanos que apoiavam o acordo deveriam ser primários. Uma fonte do Partido Republicano descreveu o plano como “colapsando” após as postagens de Musk, gerando uma onda de ligações para os escritórios dos membros.

“Todas essas coisas que nem sabíamos que estavam sobre a mesa, que de repente estão nisso – e então temos potencialmente menos de 24 horas para votar”, disse o deputado republicano Michael Cloud, do Texas, à CNN. “Isso é tudo o que há de errado com Washington e tudo o que prometemos que não apoiaríamos.”

Embora muitos dos membros do Partido Republicano buscassem esse desastre e assistência aos agricultores, muitos conservadores também ficaram furiosos com o fato de Johnson ter permitido que um pacote tão grande fosse aprovado às pressas no final do ano.

Depois que Musk pressionou os republicanos a votarem contra o projeto de lei, o apoio ao pacote começou a desmoronar, mesmo quando os legisladores pareciam manter-se publicamente firmes.

“Veremos o novo poder de Elon”, disse à CNN o deputado republicano Byron Donalds, da Flórida, que é contra o projeto de lei de gastos e espera que a campanha de pressão de Musk influencie seus colegas.

Um deputado republicano moderado, Don Bacon, de Nebraska, que apoia o pacote, disse à CNN que Musk era “prematuro” por se manifestar contra ele tão rapidamente quando há muitas “vitórias” republicanas em jogo.

“Ele deveria ter conhecido os fatos”, acrescentou Bacon.

O teto da dívida, que foi suspenso pela Lei de Responsabilidade Fiscal bipartidária em junho de 2023, retornará em 2 de janeiro. O Departamento do Tesouro terá então que usar o dinheiro que tem em mãos, bem como as chamadas medidas extraordinárias, para continuar pagando as contas do país dentro do prazo e integralmente.

O acordo de 2023 levou meses a ser elaborado e colocou a nação desconfortavelmente perto do seu primeiro incumprimento, o que teria desencadeado o caos económico global e teria consequências importantes nas finanças de muitos americanos.

Estabelecido pelo Congresso, o teto da dívida é o valor máximo que o governo federal pode tomar emprestado para financiar obrigações que legisladores e presidentes já aprovaram. O Tesouro precisa de contrair empréstimos para pagar as contas, uma vez que os EUA gastam mais do que arrecadam em receitas, resultando num défice orçamental.

A dívida do país atualmente é de US$ 36,2 trilhões.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.

Tami Luhby da CNN, Clare Foran e Kit Maher contribuíram para este relatório.