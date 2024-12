CNN

–



O presidente eleito, Donald Trump, nomeou na terça-feira a ex-personalidade da Fox News, Kimberly Guilfoyle, como sua escolha para ser o embaixador dos EUA na Grécia.

“Por muitos anos, Kimberly tem sido uma amiga íntima e aliada. Sua vasta experiência e liderança em direito, mídia e política, juntamente com seu intelecto aguçado, tornam-na extremamente qualificada para representar os Estados Unidos e salvaguardar seus interesses no exterior. Kimberly é perfeitamente adequada para promover relações bilaterais fortes com a Grécia, promovendo os nossos interesses em questões que vão desde a cooperação em defesa ao comércio e à inovação económica”, disse Trump numa publicação da Truth Social.

Guilfoyle estava noivo de Donald Trump Jr. e é próximo da família Trump.

Num comunicado após o anúncio, Guilfoyle disse que estava honrada em aceitar a nomeação do presidente eleito.

“Como embaixador, espero cumprir a agenda de Trump, apoiar os nossos aliados gregos e inaugurar uma nova era de paz e prosperidade”, disse Guilfoyle no X.

Donald Trump Jr. também postou em apoio a Guilfoyle no X.

“Estou muito orgulhoso de Kimberly. Ela ama a América e sempre quis servir o país como Embaixadora. Ela será uma líder incrível para o America First”, disse ele.

Guilfoyle é ex-co-apresentadora de “The Five” da Fox News e foi promotora assistente nos gabinetes dos procuradores distritais de São Francisco e Los Angeles antes de iniciar sua carreira na mídia.

Ela deixou abruptamente seu cargo na Fox News em julho de 2018 e mais tarde atuou como presidente de finanças da campanha de Trump durante sua candidatura presidencial em 2020. Mais tarde, ela se tornou uma testemunha chave dos eventos que levaram ao ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, e se reuniu com o comitê seleto da Câmara que investigava a insurreição em 2022. Além de seu papel na campanha de Trump, Guilfoyle também ajudou a arrecadar dinheiro para organizadores que antecederam o comício “Stop the Steal” em 6 de janeiro.

A CNN já havia noticiado sobre a seleção de membros da família por Trump para cargos importantes em seu próximo governo.

Trump nomeou o promotor imobiliário Charles Kushner para servir como o próximo embaixador dos EUA na França. Kushner é o pai de Jared Kushner, que é casado com a filha de Trump, Ivanka, e foi perdoado por Trump em 2020, após uma condenação em 2005 por acusações federais.

O presidente eleito também escolheu o multimilionário Massad Boulos para servir como seu conselheiro sénior para assuntos árabes e do Médio Oriente. Boulos é sogro da filha mais nova de Trump, Tiffany.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Piper Hudspeth Blackburn, da CNN, contribuiu para este relatório.