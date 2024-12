Trump está indo atrás do Canadá agora – mas todos os outros serão os próximos

CNN

Donald Trump está alimentando o caos político no Canadá ao intensificar uma crise que ameaça destituir o primeiro-ministro Justin Trudeau.

A intimidação do presidente eleito a um inimigo político em apuros, de quem ele zomba como governador do 51º estado, num insulto ao leal vizinho do norte dos Estados Unidos, é uma prévia de uma estratégia beligerante enquanto ele percorre o mundo em busca de grandes vitórias no segundo mandato antes mesmo de tomando posse.

E a sua vontade de mergulhar na política interna de um aliado deveria servir de aviso a outros governos dilacerados por conflitos em lugares como França, Alemanha e Coreia do Sul, onde o caos político e as divisões internas podem dificultar a reação.

A ameaça de Trump de impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses para coagir Ottawa a tomar medidas em questões fronteiriças sobrecarregou Trudeau com temores de uma recessão profunda antes de um ano eleitoral que surgirá com ele em sérios apuros.

Representa também uma abordagem extraordinariamente linha-dura para uma nação que tem profundos laços diplomáticos, culturais e familiares com os Estados Unidos, é metade de uma das relações comerciais mais lucrativas do mundo e que enviou as suas tropas para morrer em defesa do seu aliado após o Ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Trudeau, o já vacilante primeiro-ministro liberal, pode ter sofrido um golpe existencial esta semana com a renúncia sensacional da ministra das Finanças e vice-primeira-ministra Chrystia Freeland, que apresentou uma acusação ao seu governo horas antes de ela apresentar uma declaração orçamental crítica em parlamento.

As tensões políticas têm estado a ferver entre os dois políticos mais poderosos do Canadá há meses, e os liberais já pareciam condenados numa eleição que deve ser realizada no próximo outono, depois de estarem consistentemente atrás dos conservadores da oposição por cerca de 20 pontos nas sondagens de opinião.

Mas a estratégia tarifária de Trump catalisou a combustão política dentro do gabinete canadiano. Numa carta de demissão contundente, Freeland, um antigo leal a Trudeau, acusou-o efectivamente de promover políticas frívolas que deixariam o Canadá gravemente exposto a Trump.

“Nosso país enfrenta hoje um grave desafio. A nova administração dos Estados Unidos está a seguir uma política de nacionalismo económico agressivo, incluindo uma ameaça de tarifas de 25 por cento. Precisamos levar essa ameaça extremamente a sério”, escreveu Freeland. “Isso significa manter a nossa pólvora fiscal seca hoje, para que tenhamos as reservas de que poderemos precisar para uma guerra tarifária que se aproxima.” Freeland prosseguiu: “Isso significa evitar truques políticos dispendiosos, que mal podemos permitir e que fazem os canadianos duvidar que reconheçamos a gravidade do momento”.

Depois de nove anos no poder, Trudeau desperdiçou a confiança de muitos canadianos e de grande parte do seu partido parlamentar. Há muita especulação sobre se ele deixará o cargo no início do próximo ano, para permitir que seu partido escolha um novo líder e primeiro-ministro, ou se um voto de confiança poderia derrubar seu governo minoritário e desencadear eleições gerais antecipadas.

“Eu não diria que a eleição de Trump estava mudando o governo canadense, mas ele certamente está mudando a conversa, está mudando o que será a próxima eleição e a resposta deste governo”, disse Matthew Lebo, professor visitante da Universidade McGill em Montreal. . “E provavelmente ele está mudando o momento em que Justin Trudeau iria embora”, acrescentou Lebo, que também leciona ciências políticas na Universidade de Western Ontario.

Para Trump, esta semana de caos na política canadiana dificilmente poderia ter corrido melhor. De uma só vez, ele se livrou de Freeland, com quem entrou em conflito quando ela liderou negociações comerciais com os EUA em seu primeiro mandato, e prejudicou Trudeau, de quem ele obviamente não gosta e é visto em sua órbita como fraco e ultraprogressista. e “acordei”.

“O Grande Estado do Canadá está surpreso quando a Ministra das Finanças renunciou, ou foi demitida, de seu cargo pelo Governador Justin Trudeau”, escreveu Trump no Truth Social na terça-feira. “Seu comportamento foi totalmente tóxico e nada propício para fazer acordos que fossem bons para os infelizes cidadãos do Canadá. Ela não fará falta!!!”

Este é um comportamento vingativo do líder de uma grande nação para com o seu maior parceiro comercial. Mas enquadra-se na visão de Trump de que cada interação de política externa é semelhante a uma disputa comercial transacional entre dois adversários que só um pode vencer.

E as táticas de Trump parecem estar funcionando. Trudeau, por exemplo, correu para Mar-a-Lago numa demonstração de deferência no mês passado que confirmou o domínio de Trump na relação. Isto também pode ter agravado as tensões do primeiro-ministro com Freeland, que defendia uma abordagem canadiana mais dura. Trump também quebrou a unidade política ao norte da fronteira, que no passado foi crítica para a abordagem do Canadá nas relações com Washington. O primeiro-ministro do Ontário, Doug Ford, alertou, por exemplo, que o Canadá deveria suspender as exportações críticas de energia para os Estados Unidos em retaliação às ameaças de Trump, uma medida que o alienou de outros líderes noutras províncias, especialmente aqueles nas pradarias ricas em carbono.

“Quero vender mais eletricidade; mais poder aos nossos amigos dos EUA e aliados mais próximos no mundo. Mas essa é uma ferramenta que temos em nossa caixa de ferramentas”, disse Ford a Erin Burnett, da CNN, na terça-feira. “Enviamos 4,3 milhões de barris (de petróleo) todos os dias. Se houvesse uma tarifa sobre isso, isso aumentaria a gasolina em US$ 1 por galão, o que não seria muito bom.” O primeiro-ministro de Ontário, um conservador progressista, disse, no entanto, que preferiria trabalhar com Trump, uma vez que os EUA e o Canadá são mais fortes juntos.

Trump sabe que está operando a partir de uma posição de força. Os Estados Unidos são o parceiro mais poderoso na relação e, embora uma guerra comercial total prejudicasse os consumidores americanos, as consequências mais rápidas e graves seriam sentidas no Canadá.

A exigência de Trump de que o Canadá faça mais para prevenir a migração ilegal e cortar o fluxo de fentanil através da fronteira trouxe promessas de Ottawa de centenas de milhões de dólares em investimento e mais buscas nas fronteiras e pessoal, mesmo que estas questões sejam insignificantes em comparação com a situação na fronteira EUA-México.

Mas o desdém de Trump pelas alianças que outros presidentes cultivaram durante décadas e a sua resistência a compromissos adequados a ambos os lados tornam difícil para os amigos da América gerirem relações normais com os Estados Unidos quando ele está no poder.

É quase certo que esta atitude se tornará mais pronunciada no segundo mandato de Trump. No caso do Canadá e do México, ele parece estar à procura de grandes concessões antes da renegociação programada do acordo comercial continental do USMCA, que saudou como um famoso triunfo no seu primeiro mandato, mas que agora quer mudar.

“Perdemos muito dinheiro para o Canadá, (a) uma quantidade enorme de dinheiro”, disse o presidente eleito em entrevista coletiva em Mar-a-Lago na segunda-feira. “Estamos subsidiando o Canadá. Estamos subsidiando o México. Isso não pode continuar. E me dou muito bem com o povo do México e do Canadá, mas não podemos deixar isso acontecer.” Ele continuou: “Por que estamos apoiando e dando a outros países centenas de bilhões de dólares? Não é justo. Não está certo.

Não está claro o que Trump quer dizer com os EUA dando a outras nações centenas de milhares de milhões de dólares. Ele poderia estar a referir-se aos défices comerciais, que muitas vezes parece considerar como prova de que outra nação está a tirar vantagem dos EUA – mas que muitas vezes reflectem o zelo do consumidor americano em comprar bens, de onde quer que sejam, numa medida saudável dos EUA. prosperidade económica.

As posições negociais endurecidas de Trump reflectem a autoconfiança suprema após o seu triunfo eleitoral. Ele fala em nome de milhões de americanos que acreditam que o comércio livre global esvaziou a indústria norte-americana e beneficiou as elites empresariais que enviaram empregos para economias de baixos salários no estrangeiro. Muitas dessas comunidades estão em estados fronteiriços próximos ao Canadá.

Embora os antigos líderes políticos dos EUA considerassem o comércio global e os acordos na América do Norte, com a China e a União Europeia como forças que espalham riqueza, muitos apoiantes de Trump culpam-nos pela crise económica que deixou regiões inteiras para trás e criou privação social.

No entanto, a realidade do comércio continental também é complexa. As cadeias de produção e abastecimento estão profundamente interligadas devido aos acordos comerciais. Peças de um automóvel, por exemplo, podem cruzar a fronteira muitas vezes antes da sua montagem final. Assim, uma guerra comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá poderia ter um impacto negativo sobre os trabalhadores e consumidores dos EUA, bem como sobre aqueles que vivem nas fronteiras norte e sul.

Embora o Canadá e o México estejam agora na mira de Trump, ele certamente recorrerá ao que considera outras relações comerciais injustas assim que assumir o cargo no próximo mês.

É provável que Trump tente a sua estratégia de dividir para governar entre as nações europeias, procurando espelhar o seu sucesso na criação de discórdia dentro do Canadá. Embora alguns destes Estados gozem da protecção do poder comercial colectivo da União Europeia, ele tem muita discórdia política com que trabalhar. O presidente francês, Emmanuel Macron, está envolvido numa crise política autoinfligida há meses. O governo do chanceler alemão Olaf Scholz acaba de cair com as eleições marcadas para o próximo ano. O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tem uma grande maioria, mas o Reino Unido já não goza de protecção da UE após o Brexit, e o tratamento dispensado por Trump ao Canadá mostra que aliados mais pequenos e leais não podem esperar uma ruptura.

Trump tem outro incentivo para praticar uma política dura – estes países têm populistas conservadores nos bastidores com os quais ele sem dúvida preferiria negociar. O líder conservador canadense Pierre Poilievre, um direitista contundente para os padrões de seu país, é amplamente visto como o primeiro-ministro em espera e foi elogiado pela mídia conservadora dos EUA por apoiar os protestos de caminhoneiros que convergiram para Ottawa em 2022 e nos quais o apoio a Trump O populismo de estilo era palpável.

À medida que a retórica aumenta ao longo do paralelo 49, os canadianos estão a ter uma ideia antecipada de como será o segundo mandato de Trump. Mas todos os outros logo o alcançarão.

“Acho que os canadenses não previram o quão diferente um segundo mandato poderia ser de um primeiro mandato. … Certamente acho que estes serão quatro anos drasticamente diferentes dos primeiros quatro anos”, disse Lebo.

“E acho que os canadenses estão apenas começando a entender isso e também não sabem o que fazer. Tenho certeza de que eles apenas procurarão um líder diferente de Justin Trudeau, um partido diferente dos liberais, e esperarão que um novo governo canadense possa impedir que Donald Trump atinja este país e atinja outro país.”