Trump nomeia embaixador no Panamá após sugerir controle do Canal do Panamá pelos EUA

CNN

O presidente eleito, Donald Trump, anunciou na quarta-feira sua escolha para embaixador dos EUA no Panamá.

Trump nomeou o comissário do condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, como sua escolha para o cargo depois de sugerir que os EUA deveriam assumir o controle do Canal do Panamá – uma proposta que ele apresentou pela primeira vez no fim de semana, enquanto afirmava que o Panamá está “roubando” os navios americanos que passam pela hidrovia.

“Tenho o prazer de anunciar que Kevin Marino Cabrera servirá como embaixador dos Estados Unidos na República do Panamá, um país que nos está a enganar no Canal do Panamá, muito além dos seus sonhos mais loucos”, disse Trump num comunicado. O presidente eleito acrescentou Cabrera, que também trabalhou em sua campanha presidencial na Flórida, “fará um trabalho FANTÁSTICO representando os interesses de nossa nação no Panamá!”

Trump continuou na quarta-feira a provocar a expansão territorial dos EUA em postagens nas redes sociais, criticando a operação do canal e duplicando as sugestões de que os EUA deveriam absorver o Canadá e a Groenlândia, um território controlado pela Dinamarca.

Numa mensagem sardónica de Natal, Trump afirmou que soldados chineses estão a operar o Canal do Panamá e reiterou as suas críticas de que o Panamá está a explorar navios norte-americanos que utilizam a hidrovia.

“Feliz Natal a todos, inclusive aos maravilhosos soldados da China, que estão amorosamente, mas ilegalmente, operando o Canal do Panamá (onde perdemos 38.000 pessoas em sua construção há 110 anos), sempre garantindo que os Estados Unidos invistam bilhões de Dólares em dinheiro para ‘reparação’, mas não teremos absolutamente nada a dizer sobre ‘qualquer coisa’”, escreveu Trump na sua rede Truth Social.

Na mesma mensagem, Trump chamou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, de “governador”, insinuando mais uma vez que o Canadá deveria tornar-se um estado dos EUA. Ele também sugeriu que os cidadãos da Groenlândia “querem que os EUA estejam lá, e nós estaremos”.

Em outra postagem, Trump disse que conversou com o grande jogador do hóquei Wayne Gretzky na quarta-feira sobre a candidatura ao cargo de primeiro-ministro do Canadá. Trump disse que Gretzky não estava interessado no papel, mas pediu aos canadenses que reunissem apoio para Gretzky.

O aparente esforço de Trump para expandir o território dos EUA parece, em parte, servir como uma táctica de negociação alinhada com o seu objectivo mais amplo de remodelar a política comercial dos EUA. A sugestão de Trump de que o Canadá se torne o 51º estado dos EUA surge num momento em que ele ameaça aumentar as tarifas sobre o país, e o seu apelo para assumir o controlo do Canal do Panamá foi apresentado pela primeira vez como um aviso para reduzir as taxas sobre os navios americanos que viajam pela hidrovia.

Não está claro se o interesse manifestado por Trump em expandir os EUA reflete as suas intenções sinceras. A equipa de transição de Trump recusou-se anteriormente a esclarecer as motivações exactas por trás das suas declarações e comentários recentes em declarações públicas.

As mensagens de Natal de Trump nas redes sociais também incluíram votos de “Feliz Natal aos lunáticos da esquerda radical” e um ataque aos 37 presos federais cujas sentenças o presidente Joe Biden comutou na segunda-feira do corredor da morte para prisão perpétua.

“Recuso-me a desejar um Feliz Natal a essas ‘almas’ sortudas, mas, em vez disso, direi: VÁ PARA O INFERNO!”, disse ele.

Na terça-feira, Trump disse que instruiria seu Departamento de Justiça a “prosseguir vigorosamente a pena de morte”, enquanto criticava a decisão de Biden de remover todos os presos federais, exceto três, do corredor da morte.