UFC 310: resultados, destaques e atualizações rodada a rodada do evento Pantoja x Asakura

UFC 310 é o último pay-per-view do ano do UFC no sábado à noite.

O campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja enfrentará Kai Asakura na luta principal, enquanto os pesos meio-médios Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry se enfrentarão na luta co-principal na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

Confira abaixo os resultados, destaques e atualizações round a round do UFC 310 para todas as 14 lutas do card pay-per-view.

Cartão principal (ESPN + PPV ao vivo agora)

Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura

Resultado do UFC 310:

Destaques:

Atualizações rodada a rodada:

Shavkat Rakhmonov vs. Ian Machado Garry

Resultado do UFC 310:

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Ciryl Gane x Alexander Volkov

Resultado do UFC 310:

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Bryce Mitchell x Kron Gracie

Resultado do UFC 310: Bryce Mitchell definitivamente. Kron Gracie por nocaute no terceiro round (0:39)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Nate Landwehr x Doo Ho Choi

Resultado do UFC 310: Doo Ho Choi definitivamente. Nate Landwehr por nocaute técnico no terceiro round (3:21)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Preliminares

Dominick Reyes x Anthony Smith

Resultado do UFC 310: Dominick Reyes x Anthony Smith por nocaute técnico no segundo round (2:46)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Vicente Luque vs. Themba Gorimbo

Resultado do UFC 310: Vicente Lucas definitivamente. Themba Gorimbo via sub (D’arce choke) (R1, 0:52)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada: n/a

Movsar Evloev x Aljamain Sterling

Resultado do UFC 310: Movsar Evloev definitivamente. Aljamain Sterling por decisão unânime (29-28 x3)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Randy Brown x Bryan Batalha

Resultado do UFC 310: Bryan Batalha definitivamente. Randy Brown por decisão dividida (29-28 x2, 28-29)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Chris Weidman vs. Erik Anders

Resultado do UFC 310: Erik Anders definitivamente. Chris Weidman por nocaute técnico no segundo round (4:51)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Cody Durden x Joshua Van

Resultado do UFC 310: Josué Van definitivamente. Cody Durden por decisão unânime (29-28, 30-26, 30-27)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Michael Chiesa x Max Griffin

Resultado do UFC 310: Igreja Miguel definitivamente. Max Griffin por finalização (RNC) (R3, 1:56)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada:

Clay Guida x Chase Hooper

Resultado do UFC 310: Chase Hooper definitivamente. Clay Guida por finalização (armlock) (R1, 3:41)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada: n/a

Kennedy Nzechukwu vs. Lukasz Brzeski

Resultado do UFC 310: Kennedy Nzechukwu definitivamente. Lukasz Brzeski por nocaute técnico no primeiro round (4:51)

Destaques do UFC 310:

Atualizações rodada a rodada: n/a