UFC 312: Sucata leve cheia de ação adicionada ao card de luta Dricus du Plessis x Sean Strickland 2

A programação do UFC 2025 continua a se preencher enquanto o UFC 312 adiciona outro confronto em sua cidade natal ao card.

No domingo, o MMA Fighting confirmou que o australiano Tom Nolan enfrentará seu país de origem quando enfrentar Viacheslav Borshchev na luta peso leve no UFC 312, no dia 9 de fevereiro, na Qudos Bank Arena, em Sydney. Marcel Dorff foi o primeiro a relatar o confronto.

Saindo da temporada de 2023 de Série de concorrentesNolan perdeu para Nikolas Motta em sua estreia promocional, mas “Big Train” se recuperou este ano com vitórias sobre Victor Martinez e Alex Reyes em 2024.

Um 2021 Série de concorrentes signatário, Borshchev teve uma carreira de altos e baixos no UFC, com um recorde promocional geral de 3-3-1. Em 2024, “Slava Claus” fez 1 a 1, perdendo para Chase Hooper em maio, mas se recuperou com uma vitória por decisão dividida sobre James Llontop em agosto.

O UFC 312 é encabeçado por uma revanche pelo título dos médios entre Dricus du Plessis e Sean Strickland, e também conta com uma luta pelo título dos pesos palha entre Zhang Weili e Tatiana Suarez.

Mike Heck contribuiu para este relatório.