Alexandre Pantoja tinha pouco a ganhar e muito a perder no UFC 310, mas aproveitou a situação complicada e teve mais uma excelente atuação. O atual campeão peso mosca fez a terceira defesa consecutiva do título peso mosca, dando os melhores golpes que o estreante no octógono Kai Asakura tinha a oferecer antes de colocá-lo para dormir com um mata-leão no segundo round.

Asakura já era um desafiante fora de campo, então o que vem a seguir para Pantoja, que derrotou muitos de seus rivais, alguns deles duas vezes?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Pantoja após as últimas façanhas do grande Pound-for-Pound. Além disso, futuros confrontos são discutidos entre Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry após uma disputa de idas e vindas no co-evento principal que pode ter aumentado as ações de ambos os lutadores, Ciryl Gane após uma vitória controversa em sua revanche com Alexander Volkov, junto com seu companheiro os vencedores do card principal Bryce Mitchell e Doo Ho Choi e muito mais.

Assista à edição do UFC 310 do Para o próximo no vídeo acima. Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.