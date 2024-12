Veja Justin Watson entregar um nocaute insano de 2 segundos, finalização mais rápida da história do BKFC

Justin Watson pode ter acabado de estabelecer um recorde que nunca será quebrado.

No BKFC 69 na noite de sexta-feira, Watson desferiu um nocaute extremamente rápido de dois segundos – o mais rápido da história da promoção com os dedos nus – quando acertou Cole Ferrell com um único soco para começar e terminar a luta rapidamente.

Em um momento de piscar e você vai perder, o árbitro inicia a luta, Watson dá um overhand de direita e Ferrell cai de cara na tela.

O árbitro não demora muito para perceber que a luta já acabou quando ele acena para a ação e Watson começa sua comemoração.

O impressionante nocaute de dois segundos supera Uly Diaz, que na verdade ganhou um nocaute de três segundos no BKFC em 2020. Esse recorde notável parecia que poderia durar para sempre até que Watson tivesse algo a dizer sobre isso na sexta-feira.

O coproprietário do BKFC, Conor McGregor, até comemorou a finalização com uma mensagem no Instagram afirmando “o nocaute mais rápido do mundo! Uau!”

Para adicionar ainda mais mística ao nocaute de Watson, ele era na verdade um azarão considerável antes da luta, então ele também conseguiu causar uma reviravolta considerável com o nocaute que agora entra para a história do BKFC e talvez de todos os esportes de combate.