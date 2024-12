Vídeo da pesagem do UFC 310 – MMA Fighting

Na pesagem do UFC 310, todos os 28 lutadores do card de luta do UFC de sábado sobem na balança na sexta-feira em Las Vegas, e o MMA Fighting tem transmissão ao vivo do evento, que você confere acima.

Na luta principal, o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja e Kai Asakura terão que bater o peso do título de 125 libras.

O vídeo oficial da pesagem do UFC 310 começa às 12h horário do leste dos EUA.

O vídeo cerimonial da pesagem do UFC 310 começa às 19h horário do leste dos EUA.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 310.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Alexandre Pantoja (124,5) vs. Kai Asakura

Shavkat Rakhmonov (171) vs. Ian Machado Garry

Ciryl Gane (245,5) x Alexander Volkov

Bryce Mitchell (146,0) vs.

Nate Landwehr (145,5) vs.

Card Preliminar (ESPN+/ESPN2/FX às 20h ET)

Dominick Reyes (205) x Anthony Smith

Vicente Luque (170,5) vs. Themba Gorimbo (171)

Movsar Evloev (145,5) vs.

Randy Brown (171) vs.

Primeiras preliminares (ESPN + às 18h ET)

Chris Weidman (194,5) vs. Eryk Anders (193) – peso catch de 195 libras

Cody Durden (126) vs.

Michael Chiesa x Max Griffin (170)

Clay Guida (155,0) vs.

Kennedy Nzechukwu (236,5) vs. Lukasz Brzeski (234)