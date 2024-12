Vídeo de assalto de Paul Bissonnette lançado

Reproduzir conteúdo de vídeo



Departamento de Polícia de Scottsdale

Paulo Bissonnettetem 1 ano. A briga em 6 restaurantes foi capturada em vídeo … com imagens mostrando a ex-estrela da NHL brigando com supostos clientes bêbados em um estacionamento do CVS.

O Departamento de Polícia de Scottsdale acaba de divulgar vários clipes do episódio de novembro. Incidente de 24 de setembro que começou em Houston … mostrando Bissonnette se aproximando do grupo depois de dizer que eles se tornaram agressivos com um funcionário.

Quando ele tentou acalmá-los, os homens mudaram seu foco para Biz… e imediatamente começaram a chorar contra ele.

A sucata chegou lá fora… e enquanto um Biz sem camisa e descalço consegue acertar alguns socos, a equipe ataca a personalidade do Barstool Sports – chutando e socando-o antes que ele dê uma corrida louca para dentro de um CVS próximo.

À medida que a filmagem continua, ela mostra os homens optando por não seguir Biz para dentro da loja… em vez disso, eles caminharam pela área antes que os policiais chegassem ao local.

Como informamos anteriormente, seis homens foram presos como resultado da altercação… incluindo Henrique Mesker, João Carrotudo, William Carrol, Danny Bradley, Eduardo Jennings dar Sean Daley.

Este último foi formalmente indiciado por duas acusações relacionadas ao caso na semana passada – uma acusação de crime de agressão agravada e uma acusação de contravenção por conduta desordeira.

Daley não compareceu pessoalmente para sua acusação sobre as acusações na terça-feira… embora seu advogado tenha se declarado inocente em seu nome.



No vídeo da câmera corporal que obtivemos, você pode ver que Daley disse aos policiais pela primeira vez na noite do incidente que não sabia nada sobre uma briga envolvendo Bissonette no Houston’s.

“Posso apenas lhe dizer”, disse ele, “não tenho ideia do que você está falando.”

Segundo relatos, o comparecimento de Daley foi dispensado após alegar que recebeu ameaças de morte após o incidente.



Quanto a Bissonnette, obtivemos imagens da câmera corporal de seu encontro com os policiais após a briga – e está claro que ele foi bastante agredido.

Em um comunicado que ele divulgou no X na terça-feira – ele disse a seus seguidores: “Comi algumas botas na cabeça e na mandíbula, mas não mudaria nada”.



