Vídeo do UFC Tampa: Joel Alvarez acerta um nocaute com uma joelhada que coloca Drakkar Klose de pé

Joel Alvarez continua alérgico aos scorecards.

O perigoso peso leve conseguiu 22 finalizações em 22 vitórias profissionais com um incrível nocaute voador sobre Drakkar Klose no UFC Tampa no sábado.

Assista à sequência final abaixo.

Alvarez teve que lidar com a pressão de Klose no wrestling desde o início, concentrando-se em recuperar a posição e manter a luta em pé ao invés de lutar contra Klose no chão. Essa estratégia deu certo quando Alvarez começou a desferir socos fortes nos pés, culminando com uma joelhada na cabeça que machucou gravemente Klose.

Com Klose atordoado, Alvarez atacou com uma guilhotina em pé e vários socos subsequentes, mas não demorou muito para o árbitro Dan Miragliotta perceber que Klose estava de pé.

O tempo oficial da paralisação foi 2:48 do primeiro round.

Depois, o comentarista Michael Bisping perguntou a Alvarez como ele manteve sua sequência de finalizações por tanto tempo, e Alvarez só pôde oferecer uma resposta divertida.

“Sou espanhol, o que posso dizer?”, disse Alvarez por meio de um tradutor.

São 17 nocautes na carreira e cinco finalizações para Alvarez, que agora está com 22-3 como profissional. Ele venceu três lutas consecutivas e sete das últimas oito.

Klose (15-3-1) vê uma sequência de quatro vitórias consecutivas chegar ao fim.