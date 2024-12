Vinicius Junior ganhou prêmio The Best de melhor jogador de 2024

O atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior ganhou o prêmio mais importante da gala O melhor da FIFA realizada em Doha, Catar.

Vini Jr, um dos protagonistas da temporada de sucesso do Real Madrid, com vitórias na Liga dos Campeões e nas Supertaças da Europa e de Espanha, e prestes a conquistar a Taça Intercontinental, Ele é o primeiro jogador brasileiro a receber esse reconhecimento depois de ter ficado em segundo lugar há algumas semanas na Bola de Ouro, depois do espanhol Rodri Hernández.

Vini substitui o argentino Leo Messi na lista de vencedoresvencedor das duas edições anteriores e o futebolista com mais, com três, mais um que o português Cristiano Ronaldo e o polaco Robert Lewandowski.

O brasileiro superou os demais indicados, entre os quais se destacou o próprio Messi. Também estavam na lista Erling Haaland, Rodri – ganhou recentemente a Bola de Ouro -, Vinícius Jr, Jude Bellingham, Federico Valverde, Kylian Mbappé, Toni Kroos – com a particularidade de já ter se aposentado -, Lamine Yamal e Florian Wirtz . Além do mais, Carlo Ancelotti (Real Madrid) foi eleito o melhor treinador acima de Lionel Scaloni (Argentina), Luis de la Fuente (Espanha), Pep Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen). Entre os arqueiros, Emiliano Martínez foi novamente premiadofundamental na conquista da Argentina na Copa América e figura do Aston Villa. O argentino recebe este reconhecimento pela segunda vez depois de consegui-lo em 2022 e apenas algumas semanas depois de ganhar sua segunda Bola de Ouro consecutiva. Dibu superó a Andriy Lunin (Real Madrid), David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (PSG), Mike Maignan (AC Milan) y Unai Simón (Athletic Club). Também foi eleito os onze melhores da temporadaformada por Dibu Martinez; William Saliba, Rubén Days, Rudiger, Dani Carvajal; Tony Cross, Rodri, Jude Bellingham; Vinicius, Erling Haaland e Lamine Yamal. O renomado Prêmio Puskás, que destaca pelo melhor gol da temporada e que pela primeira vez será separado em futebol masculino e feminino – com o nome de Prêmio Marta – também fez parte da gala. O argentino do Manchester United Alejandro Garnacho ganhou o reconhecimento graças ao seu espetacular gol de cobrança de cabeça contra o Everton na última Premier League. Walter Bou, Hassan Al Haydos, Yassine Benzia, Michaell Chirinos, Federico Dimarco, Mohammed Kudus, Denis Omedi, Paul Onuachu e Jaden Philogene foram os outros indicados. Por fim, a FIFA também entregou o Prêmio Torcedor ao brasileiro Guilherme Gandra Moura. As vencedoras dos prêmios femininos Quanto ao melhor jogador de futebol do mundo, o espanhol Aitana Bonmatí foi a vencedora pelo segundo ano consecutivo. Ela venceu Barbra Banda, Caroline Graham Hansen, Keira Walsh, Khadija Shaw, Lauren Hemp, Lindsey Horan, Lucy Bronze, Mallory Swanson, Mariona Caldentey, Naomi Girma, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Sophia Smith, Tabitha Chawinga e Trinity Rodman. Entre os treinadores, a inglesa Emma Hayes, do Chelsea, levou o prêmio, superando Arthur Elias, Elena Sadiku, Emma Hayes, Futoshi Ikeda, Gareth Taylor, Jonatan Giráldez, Sandrine Soubeyrand e Sonia Bompastor A norte-americana Alyssa Naeher, guarda-redes do Chicago Red Stars, foi esta terça-feira galardoada em Doha com o prémio The Best atribuído pela FIFA ao melhor guarda-redes do mundo. Ela venceu Ann-Katrin Berger, Ayaka Yamashita, Cata Coll e Mary Earps.





Fonte: ESPN Deportes