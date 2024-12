Vitor Petrino, do UFC Tampa, pronto para se recuperar após ‘dia ruim de trabalho’ contra Anthony Smith

Vitor Petrino está pronto para voltar a montar depois da noite mais frustrante de sua carreira no MMA.

O talento brasileiro era um grande favorito em seu confronto no UFC 301 com o veterano Anthony Smith em maio passado no Rio de Janeiro, Brasil, mas viu sua sequência de quatro vitórias consecutivas no UFC quebrar rapidamente depois de uma guilhotina aos dois minutos do jogo. primeira rodada.

Sete meses depois, Petrino volta ao octógono para enfrentar o meio-pesado Dustin Jacoby no UFC Tampa, que acontece na noite de sábado, na Flórida.

“Foi muito lamentável”, disse Petrino em entrevista ao MMA Fighting. “Cometi um erro na tentativa de queda, mas já arrumamos tudo na academia. Em termos de técnica, ansiedade pós-luta, tudo. Acho que tudo aconteceu do jeito que deveria acontecer. Tudo acontece por uma razão.

“Mas nada mudou, continuamos trabalhando incansavelmente na academia, sempre motivados, sempre prontos. Aquela briga com Anthony Smith foi um dia ruim de trabalho, mas acontece. Vamos nos concentrar no nosso próximo objetivo agora, que é Dustin Jacoby. Vou fazer isso para mostrar a todos todo o nosso potencial.”

Muitos atletas citam algum tipo de alívio após perder pela primeira vez no MMA, pois tiram “peso” sobre os ombros por estarem invictos há tanto tempo. Mas esse não é o caso de Petrino.

“Perder é uma merda”, Petrino riu. “Nunca tive essa pressão de estar invicto. Sempre adorei o que faço, que é treinar e lutar. Vamos seguir em frente agora. Não há nada que possamos fazer além de focar nas próximas lutas e garantir que isso não aconteça novamente.”

Jacoby é um ex-kickboxer do GLORY com 12 de suas 19 vitórias no MMA por nocaute, mas entra na jaula com as costas contra a parede depois de perder quatro de suas últimas cinco no UFC, incluindo derrotas para os ex-desafiantes ao título Dominick Reyes e Khalil Rontree.

“Ele é muito experiente e já enfrentou grandes adversários”, disse Petrino. “Ele teve boas atuações mesmo quando perdeu, e foi longe na maior parte das vezes na derrota, então não posso dar chances a ele. Vamos ver o que ele traz, mas vou impor meu jogo e procurar brechas para conseguir o nocaute ou a finalização o mais rápido possível. Não acho que essa luta não vá para uma decisão.”