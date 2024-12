Vitor Roque sofria de ansiedade com o Barcelona

Vitor Roque, emprestado ao Real Betis, admitiu que sofria de ansiedade com o Barcelona.

BARCELONA – Vitor Roque reconheceu que a pressão pelo preço que o Barcelona pagou pela sua contratação o afetou durante sua passagem pelo clube do Barça, onde atuou “muita ansiedade” numa época em que eu não estava preparado para isso. O jovem atacante brasileiro, emprestado esta temporada ao Real Betis, enfrentará o Barça no Villamarín no sábado sem pensar no futuro, como expressou em entrevista à ESPN.

O jogador de futebol, para quem Barcelona Pagou uma entrada de 30 milhões de euros, num acordo com o Athletico Paranaense que pode aumentar para 61 milhões, ingressou no elenco do Barça na última semana de dezembro de 2023, mas sua atuação sob as ordens de Xavi Hernández foi muito limitada.

“Cheguei muito feliz (para Barcelona) por realizar um sonho de infância, que era estar sempre presente, viver aqueles momentos da UEFA Champions League, vestir aquela camisola…”, explicou, referindo que o sonho de qualquer jogador de futebol “é jogar na Europa e até ainda mais em um clube como ele Barcelona. Jogar ao lado de jogadores que você vê no jogo é incrível e não imaginei que isso aconteceria tão rapidamente.”

Vitor Roque, emprestado ao Real Betis, admitiu que sentiu muita ansiedade após a chegada ao Barcelona. JESUS ​​DIGES/EPA-EFE/Shutterstock.

Porém, a experiência foi muito diferente do esperado. Vitor Roqueque admitiu sentir “muita ansiedade para acertar as coisas”.

“O preço que foi pago por mim criou uma pressão sobre mim, um investimento muito elevado nos últimos anos e não estava totalmente preparado para ajudar a equipa da forma que queria”, reconheceu, lamentando a falta de tempo “para me adaptar”. gostaria de ter tido tempo para me habituar aos jogadores e ao clube, mas as coisas não correram como eu gostaria… E isso serve de aprendizagem para mim.”

Neste aspecto, Roque não escondeu que “passei por um momento muito difícil no Barcelona“, o que ele conseguiu enfrentar porque “graças a Deus tive minha família ao meu lado. Quando não estamos felizes e não temos confiança, as coisas não correm bem”, revelou, salientando que por vezes “é preciso passar por coisas assim para aprender e melhorar, para saber o que é um processo e que nem sempre é fácil.”

“Sim, pensei em ir para a fazenda (no Brasil) e poder ficar tranquilo, sem ninguém porque às vezes tudo é muito difícil… Há muita pressão”, reconheceu quando questionado se alguma vez, durante sua fique em Barcelonaele considerou desistir. “Mas é preciso seguir em frente, ter força mental e continuar trabalhando com muita humildade para que as coisas corram bem”.

O jovem avançado brasileiro nomeou o seu compatriota Vinícius Júnior, que diz servir-lhe de inspiração pelos problemas que teve quando chegou ao Real Madrid vindo do Flamengo em 2018, algo que, afirmou, “às vezes os meus representantes o lembram”. O Vinícius como exemplo de persistência e luta não teve uma vida fácil quando chegou e hoje está colhendo os frutos e estou muito feliz por ele estar vivendo esse grande momento porque ele merece.

Sobre sua curta passagem pelo Barça, Roque Ele considerou que foi um grande aprendizado. “A maior lição foi saber que as coisas acontecem e é preciso aguentar um processo, o que não é fácil. Tenho que saber e ter consciência de que tudo vai passar e seguir em frente”, afirmou, reconhecendo que “muito” do que eu vivido em Barcelona “Vou levar comigo para sempre.”

Sobre sua experiência em Bétiso jovem atacante ficou muito feliz. “Aos poucos estou recuperando minha felicidade e confiança. Desde o primeiro dia que cheguei ao Bétis “Senti-me parte de uma família”, disse, destacando que agora “estou tendo a minha oportunidade e tentando ajudar o clube”.

A transferência de Roque com o Bétis Termina no final desta temporada, embora o clube andaluz tenha a opção de prorrogá-la por mais uma campanha ou mesmo de efetivar uma opção de compra permanente durante o verão de 2025, cenários que o futebolista não quer considerar. “Passo a passo… Meu principal objetivo é fazer uma boa temporada no Bétis e ajudar a equipe de todas as formas possíveis com gols, assistências e brigando por cada bola”, afirmou, afirmando que “só Deus sabe o que vai acontecer no futuro”.

Neste momento está ansioso pelo jogo de sábado contra o Barça de Hansi Flick, que venceu o Mallorca na terça-feira e recuperou os bons sentimentos. “Será um jogo especial”, reconheceu. Vitor Roqueautor de cinco gols em 17 partidas disputadas (de um total de 22) desde que chegou ao Bétis, tendo atuado como titular em 11 ocasiões (completando apenas dois jogos) e somando 954 minutos.

O brasileiro espera estar sob o comando de Pellegrini numa partida em que voltará a reencontrar uma equipa “que tem demonstrado ser uma das melhores, tanto na Liga dos Campeões como na Liga” e principalmente para rever o seu compatriota Raphinha, que se revelou uma peça fundamental nos esquemas do Barça depois de um ano particularmente complicado.

“É um cara de quem as pessoas duvidavam muito e está mostrando que pode fazer o que já fez no Leeds. Um cara que pode ajudar qualquer time do mundo como está mostrando no Barça”, elogiou. Vitor Roqueafirmando que se sente “muito feliz por ele” e lembrando que foi um apoio muito importante na Barcelona: “Ele me ajudou muito desde que cheguei.”