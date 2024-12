CNN

–



William J. Hennessy Jr., um desenhista veterano que deu aos americanos visões impressionantes de dentro dos tribunais durante alguns dos dramas jurídicos mais importantes do país, morreu na segunda-feira.

Do Supremo Tribunal aos julgamentos criminais de alto nível e à Câmara do Senado durante o impeachment do presidente Donald Trump em 2020, o trabalho de Hennessy permitiu ao público imaginar a história a desenrolar-se em locais onde as câmaras não são permitidas ou são fortemente restritas.

Em muitos casos, seus esboços são o único registro visual desses procedimentos.

A morte de Hennessy foi anunciada na quarta-feira por seu filho, John Paul Hennessy. Ele morreu na segunda-feira, em seu aniversário de 67 anos.

“É uma maneira diferente de registrar algo”, disse Hennessy, que trabalhava de forma independente e frequentemente vendia seus esboços para a CNN, NBC, Fox e outras grandes organizações de notícias, à CNN em abril. “Isso traz uma singularidade, por mais que eu ache que muitas pessoas prefeririam ter um vídeo ou uma câmera, o que eu faço é, na verdade, enquanto o interrogatório está acontecendo, eu vou de cada juiz, conforme cada juiz pergunta ao próxima pergunta, vou esboçar essa troca.”

Hennessy foi uma presença constante no Supremo Tribunal durante as alegações orais, incluindo a sessão de Abril em que os juízes debateram se Trump deveria ter direito à imunidade de processo criminal. Mas ele também era presença regular nos tribunais de todo o país.

Veja esboços de William J. Hennessy Jr.

No ano passado, Hennessy esboçou o julgamento de vários membros dos Proud Boys acusados ​​de conspirar para invadir o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Em 2020, a CNN contratou Hennessy para esboçar o plenário do Senado durante o primeiro impeachment de Trump porque as câmeras da câmara são controladas por o Senado. E alguns anos antes, quando o então porta-voz de Trump na Casa Branca, Sean Spicer, proibiu a entrada de câmeras de TV na sala de reuniões da Casa Branca, Hennessy estava lá.

Natural da Virgínia, Hennessy frequentou a Rhode Island School of Design e foi treinado como artista plástico, de acordo com uma biografia em seu site.

Câmeras de TV nunca foram permitidas durante os argumentos da Suprema Corte e, em sua maioria, são proibidas nos tribunais federais.

Hennessy era frequentemente visto em tribunais usando gravatas coloridas, sempre enfiado em uma camisa de botão estampada enquanto trabalhava.

O seu processo, conforme observado pelos repórteres no tribunal, consistia em esboçar os contornos de uma cena de tribunal num grande papel durante a audiência. Ele costumava então postar-se em algum lugar mais agradável ao redor do tribunal para terminar seu trabalho.

Às vezes, ele desenhava outros detalhes da audiência inseridos na mesma página. Ele então fotografava a ilustração pouco a pouco, para que as organizações de notícias pudessem usar imagens separadas mostrando diferentes visões da cena.

Muitas vezes, os juízes reconheciam a sua presença amigável nos seus tribunais – deixando-o sentar-se numa bancada de júri aberta para uma melhor visão, ou mesmo apertando-lhe a mão após um processo, como fez uma vez o juiz Emmet Sullivan do Tribunal Distrital de DC para lhe agradecer pela sua atitude. trabalho após uma audiência durante os primeiros anos da administração Trump.

Hennessy costumava ser um dos primeiros membros do corpo de imprensa do tribunal a chegar antes de uma audiência interessante e conheceu muitos dos repórteres que cobriam casos importantes.

Hennessy deixa esposa, sete filhos e 13 netos, disse sua família.

“Alguns dos casos mais incríveis que cobri, os mais memoráveis, não são necessariamente, você sabe, grandes manchetes, mas apenas – o drama humano envolvido, o tribunal e os eventos que acontecem lá são às vezes as coisas mais convincentes. , e é difícil manter o foco e não se deixar levar pela emoção disso”, disse Hennessy à PBS News em uma entrevista em 2009.

Kit Maher da CNN contribuiu para este relatório.