Yamal explica como fazer seu passe impressionante no videogame

O jovem de 17 anos voltou ao time titular pela primeira vez desde 3 de novembro e ajudou o Barça a quebrar uma seqüência de três jogos sem vitórias na LaLiga.

Lamine Yamal compartilhou dicas de como recriar sua espetacular assistência de “trivela” (passe de três dedos) em um videogame de futebol após brilhar na vitória do time por 5 a 1. Barcelona contra ele Maiorca por LaLiga.

O jovem de 17 anos voltou ao time titular pela primeira vez desde 3 de novembro, após se recuperar de uma lesão no tornozelo e ajudou o Barça quebrar uma sequência de três jogos sem vencer na Primeira Divisão Espanhola.

Lamine Yamal deu dois passes de três dedos na vitória do Barcelona sobre Malloca Cristian Trujillo/Imagens esportivas de qualidade/Getty Images

Yamal causou o pênalti que levou ao segundo gol do time Barça e depois compareceu Raphinha com um passe sublime com a parte externa do pé, que garantiu poder ser facilmente replicado no PlayStation.

“Acho que o botão na FIFA para o passe trivela é L2”, disse ele Esportes3 depois do jogo. “É algo em que sou muito bom, algo que costumo fazer e continuarei a fazer.”

É a segunda vez nesta temporada que Yamal, que lidera LaLiga com oito assistências para gol, ele comparece Raphinha com um passe externo. Fez semelhante, embora de maior distância, na vitória sobre o Villarreal no início da campanha.

“Estou muito feliz por Raphinha“Temos um bom entendimento”, disse Yamal. “Ele sabe que quando estiver nessa área do campo sempre tentarei esse passe”.

O gol de Ferran Torres foi igualado por Vedat Muriqi do Maiorca antes do intervalo, mas o Barça arrancou no segundo tempo graças a uma dobradinha de Raphinhaseus 15º e 16º gols na temporada, e os gols dos substitutos Frenkie de Jong e Pau Víctor.

O gol de De Jong, assistido por Víctor, também surgiu após outro passe de Yamal com a parte externa do pé que quebrou a defesa do Maiorca.

A vitória colocou o Barça quatro pontos à frente na liderança da LaLiga, embora o Real MadridO segundo colocado tem dois jogos pendentes, a começar pelo duelo contra o Athletic Club nesta quarta-feira.

“Foi uma vitória muito importante depois de duas derrotas [en tres partidos] na LaLiga”, disse Yamal. “Era essencial vencer com um resultado como esse. “Estamos muito felizes.”

“Temos estado bem no Liga dos Campeõesmas na LaLiga estávamos perdendo pontos bobos. Esta vitória foi fundamental para todos. Os gols de quem joga menos vão dar-lhes muita confiança.”

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

Ele Barça venceu todas as 12 partidas do campeonato que Yamal iniciou nesta temporada. Em contrapartida, não conseguiu vencer nenhum dos quatro jogos em que não foi titular, perdendo três e empatando um.

“Lamine é sempre importante”, comentou o treinador Hansi filme sobre o retorno do jovem. “Com a sua qualidade, ele faz uma grande diferença na nossa equipa. Ele também poderia ter marcado um ou dois gols hoje.”

Flick, que deu descanso para Roberto Lewandowski contra ele Maiorcabrincou que estava feliz por deixar novembro para trás após as derrotas para o Sociedade Real sim As palmase o empate contra o Celta de Vigo.

“Hoje foi muito importante vencer este jogo”, acrescentou. “Merecemos esta vitória, estes três pontos. Criamos oportunidades, aproveitamos e foi realmente fantástico.

“Estamos felizes. Felizes porque novembro acabou e agora começamos dezembro.”