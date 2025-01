203 vagas de emprego são disponibilizadas em AL

A Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq), através do Sine Alagoas, divulga 203 oportunidades de emprego com carteira assinada para esta semana, em 14 cargos diferentes.

Após conferir as oportunidades, o interessado deve procurar uma das unidades do Sine Alagoas mais próxima para se candidatar a uma das vagas oferecidas.

Em todo o estado, o Sine Alagoas conta com 12 unidades de atendimento, oferecendo cadastro de currículo e consultas de vagas de emprego; captação de vagas e atendimento ao empresário; habilitação ou restituição do seguro-desemprego e orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Para mais informações, utilize o whastapp (82) 98884-8974 ou o e-mail [email protected] e [email protected]

Confira as vagas desta semana:

Maceió (115 vagas)

Atendente 1

Auxiliar de mecânico 1

Conferente 1

Mecânico 1

Motorista categoria D 3

Operador de call center bancário 100

Vendedor interno 6

Serviços gerais 2

Vagas PcD Maceió (08 vagas)

Técnico de eletrotécnica pl 7

Técnico de eletrotécnica jr 1

Porto Calvo (80 vagas)

Ajudante de carpintaria 20

Ajudante de armação 20

Armador 20

Carpinteiro 20

Unidades do Sine-AL

Maceió

Sine – Central Já! Shopping Farol

Sine – Central Já! Maceió Shopping

Sine – Central Já! Galeria em frente ao Shopping Pátio Maceió

Sine – Jaraguá

Interior