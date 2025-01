4 dicas para limpar os ouvidos de maneira segura

A haste flexível, popularmente conhecida como cotonete, é amplamente usada para “limpar” os ouvidos. Todavia, seu uso pode causar sérios danos. A cera, que erroneamente é vista como sujeira, possui uma função protetora importante, ajudando a manter o canal auditivo livre de partículas e infecções.

Alexandre Cury, otorrinolaringologista e coordenador do curso de Medicina da Uniderp, destaca que o cotonete não só remove a cera da parte externa do ouvido, como é capaz de empurrá-la ainda mais para o fundo do canal auditivo. Isso resulta no acúmulo de cera compactada, o que pode bloquear o ouvido e afetar a audição.

Perigos do cotonete para os ouvidos

A cera, também conhecida como cerúmen, é produzida pelo próprio corpo como uma forma de proteção contra sujeira, bactérias e outros agentes invasores. “O uso incorreto de cotonetes pode causar lesões no canal auditivo, resultando em dor, sangramento e até infecções. Além disso, se o cotonete for inserido profundamente, pode perfurar o tímpano, o que pode levar a sérios problemas de audição e, em casos extremos, à perda auditiva permanente”, explica Alexandre Cury.

O ato de inserir objetos no ouvido irrita a pele sensível do canal auditivo e cria um ambiente propício para infecções, como a otite externa. O uso de cotonetes também pode remover a camada protetora de cera, deixando o ouvido mais vulnerável a bactérias e fungos.

A limpeza dos ouvidos pode ser feita em consultório com um otorrinolaringologista se houver sensação de obstrução (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

Como manter os ouvidos limpos

Ao limpar o ouvido, é essencial tomar cuidado para evitar danos à estrutura sensível dessa região. “Manter a higiene dos ouvidos é importante, mas é fundamental adotar métodos seguros para evitar danos ao ouvido e à audição”, aponta Alexandre Cury. Veja a seguir!

1. Limpeza externa

A parte externa do ouvido, como a orelha e a área ao redor do canal auditivo, pode ser limpa com um pano macio ou toalha umedecida. Nunca insira o pano ou a toalha dentro do canal auditivo.

2. Evite inserção de objetos no canal auditivo

O canal auditivo tem uma capacidade natural de eliminar o excesso de cera de forma espontânea. A cera sai do ouvido sozinha por meio de movimentos normais da mandíbula, como falar e mastigar. Se sentir desconforto ou uma sensação de bloqueio, é importante procurar orientação médica.

3. Consulta médica para remoção de cera

Se houver acúmulo excessivo de cera ou sensação de obstrução, a melhor prática é procurar um médico especialista, como um otorrinolaringologista. Ele pode realizar a remoção de forma segura, utilizando técnicas adequadas, como irrigação ou curetagem.

4. Uso de soluções indicadas

Algumas pessoas podem utilizar soluções de limpeza auricular, recomendadas por médicos, que ajudam a amolecer a cera e facilitam sua remoção natural. É essencial seguir as instruções de uso e utilizar somente os produtos sugeridos.

Por Camila Crepaldi