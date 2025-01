A estrela de ‘Selling Sunset’ Jason Oppenheim acusa proprietários de Los Angeles de manipulação de preços

Jason Oppenheim diz que os proprietários de Los Angeles estão ferrando o Sunset em vez de vendê-lo… denunciando-os por aumento de preços em meio aos devastadores incêndios florestais em Los Angeles.

O pilar do reality show sentou-se para uma entrevista no programa “Sunday with Laura Kuenssberg” da BBC One … e falou sobre como enviou um cliente a um proprietário em Los Angeles que tentou cobrá-lo a mais.

Oppenheim jura que este proprietário originalmente tentou alugar o local por US$ 13 mil por mês… mas, quando seu cliente ofereceu US$ 20 mil após o início dos incêndios, o proprietário exigiu US$ 23 mil – um aumento de quase 100% sobre o pedido original. .

Jason diz: “Existem leis de manipulação de preços na Califórnia, elas estão sendo ignoradas agora e não é hora de tirar vantagem das situações”.

JO diz que todos estão chorando por causa da devastação em Los Angeles… alguns por causa da fumaça dos incêndios e outros por causa do impacto emocional que esse desastre causou.

Funcionários em Los Angeles – incluindo o xerife Roberto Lua e chefe de polícia de Los Angeles Jim McDonnell – alertaram os cidadãos sobre potenciais golpistas… dizendo que a tragédia pode trazer à tona o que há de pior na humanidade, portanto, fique atento.

No total, os incêndios florestais de Los Angeles queimaram mais de 40 mil acres… e mataram pelo menos 16 pessoas. Muitas pessoas no bairro de Pacific Palisades, em Malibu, no oeste de Los Angeles e nos arredores de Pasadena, no nordeste de Los Angeles, perderam suas casas.