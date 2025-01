A misteriosa previsão de julho de Joe Rogan se torna realidade: incêndios devastam o sul da Califórnia

UM recentemente ressurgiu um clipe do podcast de Joe Rogan, A experiência de Joe Roganchamou a atenção devido à sua estranha relevância para os incêndios florestais catastróficos que atualmente devastam o sul da Califórnia. O clipe, originalmente de julho, mostra Rogan discutindo o alerta sombrio de um bombeiro sobre a vulnerabilidade da região a incêndios incontroláveis.

Falando com o comediante Sam Morril, Rogan contou a previsão assustadora do bombeiro: “Um dia, o vento certo e o fogo começarão no lugar certo e queimarão Los Angeles até o oceano e não há nada que possamos fazer sobre isso.“

A previsão chocante de Joe Rogan sobre os devastadores incêndios florestais na Califórnia se tornou realidade

Rogan, vestindo uma camisa do Corpo de Bombeiros de Los Angeles durante a conversa, elaborou a explicação do bombeiro sobre como tais incêndios poderiam sair do controle. “Esses incêndios são tão grandes que estamos falando de milhares de acres queimando simultaneamente com ventos de 40 mph“, disse ele.

“Quando isso acontece, fica tão espalhado que não há nada que possam fazer.” Rogan também revelou que sua decisão de deixar Los Angeles em 2020 após 25 anos foi influenciada pela constante ameaça de incêndios florestais. “Fui evacuado três vezes de minha casa por causa de incêndios”, ele compartilhou. “A última, duas casas na frente da minha casa totalmente queimadas.”

Estes avisos ressoam agora profundamente à medida que o sul da Califórnia enfrenta o seu incêndios florestais mais destrutivos da história. O incêndio em Palisades, que queima entre Santa Monica e Malibu, e o incêndio em Eaton, perto de Pasadena, queimaram coletivamente mais de 11.300 hectares-uma área maior que a Disney World.

Os incêndios florestais mais destrutivos da história de Los Angeles

Bairros inteiros foram reduzidos a cinzas, com pelo menos seis mortes relatadas e milhares de casas e empresas destruídas. Quase 180 mil pessoas receberam ordem de evacuação, enquanto outras 200 mil permanecem sob avisos de evacuação.

A situação continua grave enquanto as equipes de combate a incêndios enfrentam o vento implacável e as condições de seca que continuam a alimentar as chamas. Don Fregulia, chefe da seção de operações da Equipe 5 de Gestão Interagências da Califórnia, afirmou que essas condições são deverá complicar os esforços de contenção até a próxima semana.

As imagens dos incêndios pintam um quadro angustiante de destruição. As chamas do incêndio em Palisades foram vistas engolindo casas durante fortes tempestades de vento em Pacific Palisades, enquanto as brasas do incêndio em Eaton incendiaram estruturas em Altadena. Essas cenas ressaltam a realidade devastadora que Rogan e seu convidado discutiram muito antes do desastre acontecer.