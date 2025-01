A “proeza” de Lula que reflete em Alagoas

A insistência do presidente Lula (PT) em paparicar ditadores mundo afora conseguiu a proeza de unir apoiadores do governo e oposicionistas num mesmo propósito.

É o caso da reação à posse de Nicolás Maduro, admirado e elogiado por Lula, para o terceiro mandato consecutivo como presidente da Venezuela, que ele controla com mão de ferro.

Até o Ministro dos Transportes, senador Renan Calheiros Filho (MDB), não se conteve com a nova investidura de Maduro e desandou a criticar o ditador venezuelano, que se manteve no poder graças à fraude eleitoral – desconsiderada pelo judiciário do país vizinho, apesar de a manipulação ter sido reconhecida por vários países e organizações internacionais.

O deputado federal Marx Beltrão (PP), da bancada governista, criticou o fato de a embaixadora brasileira na Venezuela ter prestigiado a posse de Maduro, “enquanto um povo inteiro clama por democracia”.

Outro aliado do governo a se manifestar foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), adversário de Renanzinho em Alagoas, que desabafou:

“A democracia exige eleições limpas, sem fraudes e com respeito ao voto popular. A posse de Nicolás Maduro afronta a vontade do povo venezuelano e deve ser repudiada, com medidas políticas e econômicas, para que ditaduras não se sintam legitimadas.”

Os dois únicos oposicionistas a Lula da bancada alagoana no Congresso Nacional – deputados Fábio Costa (PP) e Alfredo Gaspar (União Brasil) – também manifestaram publicamente seu repúdio ao ditador da Venezuela.