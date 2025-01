A suposta vítima de Chase Chrisley diz ‘Ele acabou de me dar um tapa’ no áudio do 911

Reproduzir conteúdo de vídeo





Chase ChrisleyO suposto confronto de B. com um gerente de bar da Geórgia foi muito mais louco do que se pensava inicialmente, de acordo com o áudio recém-lançado do 911 – que até capturou o momento em que o trabalhador supostamente levou um tapa!

TMZ obteve a ligação de quase 3 minutos feita pelo gerente do Twin Peaks Brendon Nash para a operadora do 911 … começa com Nash solicitando assistência policial enquanto diz repetidamente a alguém – provavelmente Chase – para não tocá-lo.

Nash também disse ao 911 que o homem “agressivo” o agrediu com uma cadeira e quer que os policiais expulsem o cara do bar. Ele descreve o suspeito como um cara branco de 1,70 metro, 30 e poucos anos e “literalmente bêbado”, apontando que há um motorista com ele.

Momentos depois, Nash informa à operadora que o suspeito acabou de lhe dar um tapa – e você pode realmente ouvir o tapa pouco antes de ele denunciá-lo.

TMZ contou a história… Chase foi nomeado suspeito no ataque de segunda-feira a Nash dentro do bar Twin Peaks em Atlanta, de acordo com um relatório policial. No relatório, Nash afirma que Chase lhe deu dois tapas no rosto, mas ele não ficou ferido.

A polícia diz que Chase não foi preso e a investigação está em andamento.