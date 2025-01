a vacinação como forma de prevenção de doenças

Com a chegada do verão e o fluxo intenso de turistas em Alagoas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) orienta a população sobre a importância de manter o esquema vacinal atualizado, especialmente diante do surgimento de novas variantes do coronavírus e síndromes gripais. Além de evitar aglomerações em casos de sintomas gripais, e manter medidas não farmacológicas.

O chefe de Gabinete de Combate às Doenças Infectocontagiosas da Sesau, médico infectologista Renee Oliveira, ressalta que a vacinação continua sendo uma das principais estratégias para a prevenção da Covid-19 e suas complicações.

O especialista explica que, embora os índices de infecção tenham aumentado devido ao período de grande aglomeração, em razão das festividades de fim de ano e férias, a vacinação permanece essencial para reduzir a gravidade dos casos e evitar hospitalizações.

“A vacina é uma ferramenta fundamental para proteger tanto os indivíduos quanto a comunidade como um todo. Pessoas vacinadas têm menor risco de complicações graves, mesmo que contraiam o vírus. Neste momento, os casos de doenças respiratórias estão em alta, mas nada alarmante, pois o período é propício para grande circulação de vírus no estado”, explicou o infectologista.