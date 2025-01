Acidente entre carros provoca capotamento na AL-101 Norte, em Japaratinga

Um acidente entre carros, no início da tarde desta quarta-feira, 15, deixou uma pessoa presa às ferragens e provocou o capotamento de um Chevrolet Onix na rodovia AL-101 Norte, em Japaratinga, no Litoral Norte de Alagoas.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h38 e enviou seis militares em duas viaturas.

“Vítima estava dentro do carro, inconsciente e sem sinais vitais. Após a estabilização, o acesso e a extração, a vítima foi conduzida à Upa (Unidade de Pronto Atendimento) de Maragogi. Os carros envolvidos no acidente foram removidos da pista e o controle de vazamento de líquidos combustíveis realizado”, informou a assessoria de comunicação da corporação, sem detalhar o sexo da vítima.

O outro carro envolvido na batida foi um Jeep Renegade, de cor azul escuro, que ficou com a frente completamente destruída, tamanha a violência do impacto. O Ônix, de cor preta, capotou e ficou às margens da rodovia.

A reportagem tentou contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), responsável pelo policiamento nas rodovias estaduais, mas não obteve resposta. Populares que estavam no local do acidente registraram imagens, veja abaixo: